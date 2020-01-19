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  4. Çavuşoğlu: "Libya'da acil ateşkese ihtiyaç var, ardından siyasi sürece dönmeliyiz"

Çavuşoğlu: "Libya'da acil ateşkese ihtiyaç var, ardından siyasi sürece dönmeliyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 15:04 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu: "Libya'da acil ateşkese ihtiyaç var, ardından siyasi sürece dönmeliyiz"

BERLİN/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı'nın önemli olduğunu belirterek, "Libya'da acil ateşkese ihtiyaç var, ardından siyasi sürece dönmeliyiz." dedi.

Libya Konferansı kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak isteyen Türk vatandaşlarıyla sohbet etti, onların sorun ve önerilerini dinledi.

Bu sırada Japon gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Berlin Konferansı'nı başından beri desteklediğini ve bütün hazırlık çalışmalarına katıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Tüm sorunların tek bir konferansla çözülmesini beklemiyorum ama çabalarımızı sürdürmeliyiz. Libya'da acil ateşkese ihtiyaç var, ardından siyasi sürece dönmeliyiz." diye konuştu.

Libya'da tek çözümün siyasi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Herkesi sürece dahil ederek çabalarımızı sürdürmeliyiz." dedi.

Çavuşoğlu, sürecin kapsayıcı olması gerektiğini, Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin ardından kalıcı ve sürdürülebilir bir siyasi sürecin geleceğini vurgulayarak, "Bu Konferans önemli ama Konferansın ardından da çabalarımızı sürdürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Libya sürecindeki engelin ne olduğu sorusuna ise Çavuşoğlu, "Ana engel, taraflardan birinin bu sürece inanmaması. (Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife) Hafter sadece askeri sürece inanıyor ve bölgedeki başka ülkelerden destek alıyor." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya'nın, tarafları Moskova'da bir ateşkes üzerinde anlaşma amacıyla bir araya getirdiğini de hatırlatarak, "Ancak Moskova'da açıkça gördük ki Hafter siyasi çözüm istemiyor, askeri çözümü tercih ediyor. Bu yüzden ortak açıklamayı imzalamadı." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, söz konusu anlaşmayı BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın imzaladığının da altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Libya Konferansı"

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