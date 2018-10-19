Çavuşoğlu-Rama görüşmesi

TİRAN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü.

Rama, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Çavuşoğlu'nu Başbakanlık Ofisi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabul 45 dakika sürdü.

Tiran'da temaslarını tamamlayan Çavuşoğlu daha sonra Kosova ziyareti için başkent Priştine'ye hareket etti.

