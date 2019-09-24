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Çavuşoğlu Rum bakana cevabını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 09:37 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM koridorunda kendisini görünce "Neden hemen federasyon konusunda anlaşmıyoruz?" diyen Rum yönetiminin dışişleri bakanına cevabını verdi: - "Senin liderin bunu reddetti. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım"

ANKARA/NEW YORK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu New York'ta kendisini görünce Kıbrıs'ta federasyon konusunu gündeme getiren Rum yönetiminin dışişleri bakanına, "Senin liderin bunu reddetti. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım." karşılığını verdi.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, New York'taki BM binasının koridorlarında Güney Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis ile karşılaştı. Rum Bakan, Çavuşoğlu'nu görünce elini uzatarak "Neden hemen federasyon konusunda anlaşmıyoruz?" diye sordu.

Müzakere etmek için müzakere edilmeyeceğini daha önce de söylediğini hatırlatan Çavuşoğlu, Rum bakana "Senin liderin bunu reddetti. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım. Neyi müzakere edeceğiz, iki devlet mi, başka bir şey mi?" karşılığını verdi ve elini çekti.

Hristodulidis, “Neyi müzakere edeceğimiz belli. Sadece bir çözüm var, iki toplumlu iki kesimli federasyon. İki devlet veya konfederasyonu unutun.” deyince Bakan Çavuşoğlu, iki yıl önce İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında Anastasiadis ile yaptıkları görüşmeleri hatırlattı ve şu karşılığı verdi:

"Son sefer (Crans Montana'da) senin önünde senin liderin konfederasyonu ortaya attı. (Rum lider) Anastasiadis geçen yıl bir 'federasyon', bir 'konfederasyon' dedi. Önce neyi müzakere edeceğimizi açıkça tartışmamız lazım. Biz yıllardır çözüm için uğraşan taraf olduk, hem Annan Planı'nda hem Crans Montana'da."

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BM Çavuşoğlu Federasyon Kıbrıs New York Nikos Hristodulidis Rum Yönetimi

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