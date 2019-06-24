Çavuşoğlu-Sezibera ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, "Hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400'ü aldık ve artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor." dedi.

Çavuşoğlu ve Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera, Dışişleri Bakanlığındaki ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile G-20 marjında Japonya'da görüşecekleri konusunda teyitleştiklerini belirterek, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, ortak komisyon ve bu çekilme kararıyla ilgili güvenli bölgenin oluşturulması ve İdlib'in yanı sıra birçok konunun görüşmede ele alınacağını söyledi.

Türkiye'nin, F-35 programının bir ortağı olduğuna ve bugüne kadar 1 milyar dolardan fazla maddi katkı sağladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, ABD'nin attığı adımların ortaklık anlaşmasına ve hukuka uygun olmadığını vurguladı.