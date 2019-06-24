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Çavuşoğlu-Sezibera ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 14:33 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "(ABD'nin yaptırım tehditleri) Hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400'ü aldık ve artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor" - "Türkiye Cumhuriyeti özgür ve bağımsız bir devlettir. Türkiye, Amerika ya da herhangi bir ülkenin al dediği zaman bir ürünü alacak ya da alma dediği zaman almayacağı bir ülke değil artık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, "Hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400'ü aldık ve artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor." dedi.

Çavuşoğlu ve Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera, Dışişleri Bakanlığındaki ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile G-20 marjında Japonya'da görüşecekleri konusunda teyitleştiklerini belirterek, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, ortak komisyon ve bu çekilme kararıyla ilgili güvenli bölgenin oluşturulması ve İdlib'in yanı sıra birçok konunun görüşmede ele alınacağını söyledi.

Türkiye'nin, F-35 programının bir ortağı olduğuna ve bugüne kadar 1 milyar dolardan fazla maddi katkı sağladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, ABD'nin attığı adımların ortaklık anlaşmasına ve hukuka uygun olmadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, ABD'nin S-400 ile ilgili tutumunu anlamakta zorluk çektiklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti özgür ve bağımsız bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Amerika ya da herhangi bir ülkenin al dediği zaman bir ürünü alacak ya da alma dediği zaman almayacağı bir ülke değil artık. O yüzden hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400'ü aldık ve artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. Bununla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Bizim bu süreçten, S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil çünkü Türkiye'nin acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacı var."

(Sürecek)

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ABD Çavuşoğlu ruanda

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