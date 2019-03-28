HABER

Çavuşoğlu ve Türel, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 18:16 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel, seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı.  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aksu ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Menderes Türel ve Aksu Belediye Başkan adayı Halil Şahin ile seçim çalışmalarına katıldı.

Çavuşoğlu ve Türel, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel, seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aksu ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Menderes Türel ve Aksu Belediye Başkan adayı Halil Şahin ile seçim çalışmalarına katıldı. Yanları açık otobüsle ilçeyi gezen Çavuşoğlu ve beraberindekiler, vatandaşlara karanfil dağıttı. Çavuşoğlu ve Türel, ardından Kepez ilçesine bağlı Altınova bölgesinde seçim çalışmalarına katıldı. Seçim otobüsüyle vatandaşları selamlayan Türel ve Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin yakın zamanda hizmete açtığı Varsak'ta tramvayla vatandaş arasında yolculuk yaptı. Kepez Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü de seçim çalışmalarına katıldı.

FOTOĞRAFLI

Çavuşoğlu ve Türel, seçim otobüsünden vatandaşları selamladıÇavuşoğlu ve Türel, seçim otobüsünden vatandaşları selamladıÇavuşoğlu ve Türel, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı

PARTNERÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldıÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sancaktepe'de konuştuİçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sancaktepe'de konuştu
Zeydan Karalar hakkında suç duyurusunda bulunulacakZeydan Karalar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsrail'den Suriye itirafı!

İsrail'den Suriye itirafı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Millet İttifakı'na tepki gösteren Yurdakul adaylıktan çekildi!

Millet İttifakı'na tepki gösteren Yurdakul adaylıktan çekildi!

Rekor paylaşım!

Rekor paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Adana'da hastanede korkunç olay! Tam o an...

Hastanede korkunç olay! Tam o an...

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Canlarını hiçe sayıp o evde yaşamaya devam ediyorlar

Canlarını hiçe sayıp orada yaşıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.