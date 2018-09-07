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Çavuşoğlu Zarif ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 13:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile ikinci kez görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirve öncesinde İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Zarif ile zirve hazırlıkları kapsamında ikinci kez görüştü.

Öğle saatlerindeki görüşme, basına kapalı yapıldı.

Çavuşoğlu, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zarif ile görüştüğünü duyurmuştu.

Liderlerin ikili görüşmelerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılacağı zirvenin öğleden sonra başlaması bekleniyor.

Sonuç bildirisi için teknik müzakereler sürüyor.

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Tahran Zirve

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