Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamentere 1915 olayları tepkisi (3)

ŞENTOP'TAN FRANSIZ PARLAMENTERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransız parlamenter Sonia Krimi’nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun sözleri üzerine salonu terk etmesinin ardından açıklamada bulundu. Sözkonusu olayla ilgili aslında bir gerilim olmadığını belirten Şentop, "Bir parlamenter arkadaşımızın bir şovu vardı sadece kendince. Ben açılış konuşması yaptım, katılmayabilirsiniz. Aynı şekilde oradaki bütün arkadaşlar da bir söz söylediklerinde, bir soru sorduklarında verilecek cevapları da saygıyla dinlemek zorundadır. Kendisi 'Farklı görüşler olabilir' diyor, sonra da kendi görüşünün itiraza konu olmasına kızıyor, sinirleniyor. Bunların daha çok siyasi değil, belki psikolojik arka planları araştırılabilir. Birçok Fransız parlamenter varken, aslen Fransız olmayan bir Fransız parlamenterin bu itirazının, farklı bir psikolojik halle izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Şentop, toplantıyı terk eden Krimi'nin Antalya'dan da ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruya ise "Zannetmiyorum, Antalya güzel yer ayrılmak istemez kimse" karşılığını verdi.

