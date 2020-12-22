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Çay ağacı yağı hemen almanızı sağlayacak nedenlerle dolu! Küfü de gideriyor, teri de

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 22.12.2020 10:17 | Son Güncelleme:
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Çay ağacı yağı hemen almanızı sağlayacak nedenlerle dolu! Küfü de gideriyor, teri de

Bir şişe çay ağacı yağı süper ucuz ama inanılmaz derecede faydalıdır! Muhtemelen bu minicik şişenin önünden ne işe yaradığını bilmeden binlerce kez geçtiniz ancak, bunu okuduktan sonra hemen satın almak isteyeceksiniz.

Şişenin üzerindeki talimatlar, yağı kirli ciltler için bir anti-enflamatuar tedavi olarak kullanabileceğinizi söylüyor. Sakinleştirici bir kaliteye sahip ve sivilceleriniz olduğunda tahriş önleyici etki gösterir. Bu başlı başına bir şişe satın almak için harika bir neden, ancak çay ağacı yağıyla çok daha fazlasını yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Bitler: Çay ağacı yağı bitlerle mücadelede çok etkilidir. 10 damla yağı nötr bir şampuanla karıştırın ve saçınıza uygulayın. Bu karışımı yaklaşık 10 dakika bekletin ve ardından iyice durulayın. Bir hafta geçtikten sonra işlemi tekrarlayın.
Böcek ısırıkları: Sokmayı hafifletmek için böcek ısırığına biraz saf çay ağacı yağı veya merhem sürün.

Doğal çok amaçlı temizleyici: İki yemek kaşığı çay ağacı yağını küçük bir sprey şişesinde bir miktar suyla karıştırın ve kendinize harika bir doğal çok amaçlı temizleyici elde edin!
İnatçı ter kokusu: Az miktarda yağı duş jeli ile karıştırdığınızda her zaman taze naneli kokarsınız.

Böcek ilacı: Bir miktar yağı biraz suyla karıştırın ve bunu pencere çerçevelerine böceklerin en çok soruna neden olduğu noktalara püskürtün. Böcekler yağın kokusundan nefret eder, böylece uzak duracaklarını fark edeceksiniz.
Küf: Evinizde küf var mı? 500 ml suya yaklaşık 2 yemek kaşığı çay ağacı yağı ekleyin. Bunu birlikte uygun şekilde karıştırın ve karışımı bir sprey şişesine koyun. Ardından, karışımı evinizdeki küf noktalarına püskürtün. Birkaç dakika bekletin ve sonra yeri bir havluyla ovalayın. Hemen bir sonuç fark edeceksiniz! Tüm küf kaybolana kadar bu işlemi tekrarlayın.

Kaşıntılı saç derisi: 5 damla çay ağacı yağı içeren yumuşak bir şampuan (bebek şampuanı gibi) kullanın.
Kulak iltihabı: 1 çorba kaşığı ılık zeytinyağını 1 damla çay ağacı yağı ile karıştırın ve iltihaplı kulağa damlatın. Diğer tarafınıza uzanın ve iltihaplı kulağınıza pamuklu bir balyayı hafifçe bastırın, böylece yağ akmasın. Enflamasyonla mücadeleye yardımcı olmak için bunu gerektiği kadar sık tekrarlayın.

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