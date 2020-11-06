Çay ağacı yağı nedir? Çay ağacı yağı neye iyi gelir? - Çay ağacı yağı faydaları

Son zamanlarda tüm dünyada yapaylıktan uzak, sağlıklı ve organik bakım ürünlerine yönelik büyük bir arayışın başladığına şahit oluyoruz. Yapay kozmetik ürünleri, yapay esans ve yağlardan hızla uzaklaşırken; doğal çözümlerle bakımlı olabilmenin yollarını arıyoruz. En çok tercih edilen doğal bakım ürünlerinden biri olan çay ağacı yağı ne işe yarar, nelere iyi gelir, çay ağacı hakkındaki her şeyi yazımızda bulabilirsiniz. Çay ağacı yağı nedir? Çay ağacı yağı,Melaleuca ya da Hint defnesi adı verilen bitkilerden elde edilir. Hint defnesi, mersingiller familyasından türeyen bir bitki grubudur. Çay ağacı yağı da işte bu mucizevi bitki türünden elde edilen bir çeşit doğal bitkisel yağdır. Hint defnesi bitkisi Avustralya’da yetişir. Eski çağlardan bu yana çeşitli hastalıklara iyi geldiği için tıp alanında kullanılan çay ağacı yağı son zamanlarda cilt bakım ürünleri arasında en çok tercih edilen doğal yağlardan olmayı başarmıştır. Çay ağacı yağı kullananlar genellikle çok memnun kalıyor. Hoş aromatik ve hafif kokusuyla adeta mest edici bir güzelliğe sahip olan Çay ağacı yağı, cilt yenilenmesine fayda sağlaması ve cilde yumuşaklık özelliği vermesi sebebiyle cilt bakım alanında sık sık tercih ediliyor.

Çay ağacı yağı ne işe yarar? Çay ağacı yağı cilde faydaları açısından pek çok kişi tarafından sıkça tercih edilir. Çay ağacı yağı cilt için adeta mucizevi bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Cildi nemlendiriyor, cilt lekelerine iyi geliyor, cildi parlatıyor ve cilt yenilenmesini tetikliyor. Aromatik kokusuyla kişiye huzur ve sakinlik katan bu doğal yağ, aynı zamanda saç ve tırnaklara da iyi geliyor. Çay ağacı yağı saça faydaları nedir diye sorarsanız; çay ağacı yağının saça parlaklık verdiği ve saç köklerini beslediği bilinmektedir. Bu özelliği ile de bazı saç bakım ürünlerinde de çay ağacı yağına rastlamak mümkün. Çay ağacı yağı sivilceye iyi gelir mi? Çay ağacı yağının cildi nemlendirme ve cilde parlaklık sağlamak gibi birçok özelliğinin yanısıra sivilcelere de iyi geldiği bilinmektedir. Ancak çay ağacı yağını yüzünüze veya vücudunuza uygulamadan önce alerjiniz olup olmadığını tespit etmeniz çok önemli! Problemli bir cilt yapınız varsa çay ağacı yağını uygulamadan önce bir dermatolog ile görüşmeniz daha doğru olur. Cilt yapınız normal ve alerjik bir durum yoksa, çay ağacı yağı sivilce üzerlerine de kolayca uygulanabilir.

Çay ağacı yağının bilinen faydaları Çay ağacı yağı faydaları ile tüm vücut için eşsiz bir bakım sunar. Yaralanmalara dahi iyi gelen yağın faydaları şu şekilde sıralanabilir: Cildi besler ve nemlendirir.

Cilde parlaklık verir.

Sivilcelere ve aknelere iyi gelir.

Sivilce izleri ve kızarıklıklara düzenli uygulandığında lekelenmeleri azalttığı gözlemlenir.

Saç köklerini güçlendirir.

Saçları nemlendirir ve parlatır.

Tırnakları güçlendirir.

Tırnak etlerini besler ve yumuşatır.

Ciltte kaşıntı varsa azalmasını sağlar.

Antifungal özelliği sayesinde ciltteki mantar hastalıklarına iyi gelir.

Antiviral özelliği sayesinde uçuk ve benzeri virüs kaynaklı cilt problemlerine iyi geldiği bilinir.

Çay ağacı yağını, sebze ve meyvelerinizi durularken dezenfektan madde olarak duruladığınız suyla karıştırarak kullanabilirsiniz.

Çay ağacı yağının aromatik kokusu sayesinde baş ağrılarınız hafifler, içiniz huzurla dolar!

Tırnak batması gibi sebepler sonucu oluşan tırnak iltihaplanmasına iyi gelir.

Çay ağacı yağı ağız ve diş sağlığı açısından da oldukça faydalıdır. Ağız yaralarına iyi geldiği bilinir.

Çay ağacı yağıyla yapabileceğiniz küçük bir buhar banyosuyla burun tıkanıklığı probleminiz varsa kolayca çözebilirsiniz. Nezle ve grip gibi hastalıklara da iyi geliyor!

Çay ağacı yağı antiviral ve antifungal özellikleri sayesinde virüs ve mantarlara karşı koruma sağlıyor.

Ev temizliğinde de çay ağacı yağından faydalanabilirsiniz. Çay ağacı yağı ev temizliğinde güçlü bir dezenfektan olarak kullanılabiliyor. Çay ağacı yağı fiyatları Çay ağacı yağı fiyatı, üretici markaya veya satış yapılan yere göre değişmektedir. Çay ağacı yağını aktarlarda ve marketlerde bulabilirsiniz. Yalnız, çay ağacı yağını alırken ürünün organik olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Çay ağacı yağı alırken nelere dikkat edilmeli? Çay ağacı yağı almadan önce mutlaka içindeki bileşenleri, yağ oranını ve son kullanma tarihini inceleyin. Diğer doğal yağlar gibi çay ağacı yağı da koyu renkli, ışık almayan şişelerde saklanmış olmalıdır. Çok soğuk veya çok sıcak ortamda bulunmamalıdır. Doğrudan güneşe maruz kalmamalıdır. Ürünü almadan önce saklama koşullarının eksiksiz şekilde sağlanmış olduğundan emin olmalısınız. Çay ağacı yağı nasıl kullanılır? Çay ağacı yağı genellikle cam şişelerde yağ formunda satılıyor. Ancak kremle karıştırılmış formlarda yani çay ağacı yağı kremi olarak da piyasada bulabilirsiniz. Çay ağacı yağı kullanımı oldukça kolay olan bir yağ türüdür. Çay ağacı yağı nasıl kullanılır, nelere dikkat edilir, tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz: