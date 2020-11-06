Çay ağacı yağı nedir? Çay ağacı yağı neye iyi gelir? - Çay ağacı yağı faydaları

Son zamanlarda tüm dünyada yapaylıktan uzak, sağlıklı ve organik bakım ürünlerine yönelik büyük bir arayışın başladığına şahit oluyoruz. Yapay kozmetik ürünleri, yapay esans ve yağlardan hızla uzaklaşırken; doğal çözümlerle bakımlı olabilmenin yollarını arıyoruz. En çok tercih edilen doğal bakım ürünlerinden biri olan çay ağacı yağı ne işe yarar, nelere iyi gelir, çay ağacı hakkındaki her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.
Çay ağacı yağı,Melaleuca ya da Hint defnesi adı verilen bitkilerden elde edilir. Hint defnesi, mersingiller familyasından türeyen bir bitki grubudur. Çay ağacı yağı da işte bu mucizevi bitki türünden elde edilen bir çeşit doğal bitkisel yağdır. Hint defnesi bitkisi Avustralya’da yetişir. Eski çağlardan bu yana çeşitli hastalıklara iyi geldiği için tıp alanında kullanılan çay ağacı yağı son zamanlarda cilt bakım ürünleri arasında en çok tercih edilen doğal yağlardan olmayı başarmıştır. Çay ağacı yağı kullananlar genellikle çok memnun kalıyor. Hoş aromatik ve hafif kokusuyla adeta mest edici bir güzelliğe sahip olan Çay ağacı yağı, cilt yenilenmesine fayda sağlaması ve cilde yumuşaklık özelliği vermesi sebebiyle cilt bakım alanında sık sık tercih ediliyor.
Çay ağacı yağı cilde faydaları açısından pek çok kişi tarafından sıkça tercih edilir. Çay ağacı yağı cilt için adeta mucizevi bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Cildi nemlendiriyor, cilt lekelerine iyi geliyor, cildi parlatıyor ve cilt yenilenmesini tetikliyor. Aromatik kokusuyla kişiye huzur ve sakinlik katan bu doğal yağ, aynı zamanda saç ve tırnaklara da iyi geliyor. Çay ağacı yağı saça faydaları nedir diye sorarsanız; çay ağacı yağının saça parlaklık verdiği ve saç köklerini beslediği bilinmektedir. Bu özelliği ile de bazı saç bakım ürünlerinde de çay ağacı yağına rastlamak mümkün.
Çay ağacı yağının cildi nemlendirme ve cilde parlaklık sağlamak gibi birçok özelliğinin yanısıra sivilcelere de iyi geldiği bilinmektedir. Ancak çay ağacı yağını yüzünüze veya vücudunuza uygulamadan önce alerjiniz olup olmadığını tespit etmeniz çok önemli! Problemli bir cilt yapınız varsa çay ağacı yağını uygulamadan önce bir dermatolog ile görüşmeniz daha doğru olur. Cilt yapınız normal ve alerjik bir durum yoksa, çay ağacı yağı sivilce üzerlerine de kolayca uygulanabilir.
Çay ağacı yağı faydaları ile tüm vücut için eşsiz bir bakım sunar. Yaralanmalara dahi iyi gelen yağın faydaları şu şekilde sıralanabilir:
Çay ağacı yağı fiyatı, üretici markaya veya satış yapılan yere göre değişmektedir. Çay ağacı yağını aktarlarda ve marketlerde bulabilirsiniz. Yalnız, çay ağacı yağını alırken ürünün organik olup olmadığına dikkat etmelisiniz.
Çay ağacı yağı almadan önce mutlaka içindeki bileşenleri, yağ oranını ve son kullanma tarihini inceleyin. Diğer doğal yağlar gibi çay ağacı yağı da koyu renkli, ışık almayan şişelerde saklanmış olmalıdır. Çok soğuk veya çok sıcak ortamda bulunmamalıdır. Doğrudan güneşe maruz kalmamalıdır. Ürünü almadan önce saklama koşullarının eksiksiz şekilde sağlanmış olduğundan emin olmalısınız.
Çay ağacı yağı genellikle cam şişelerde yağ formunda satılıyor. Ancak kremle karıştırılmış formlarda yani çay ağacı yağı kremi olarak da piyasada bulabilirsiniz. Çay ağacı yağı kullanımı oldukça kolay olan bir yağ türüdür. Çay ağacı yağı nasıl kullanılır, nelere dikkat edilir, tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz:
Çay ağacı yağından birkaç damla parmak uçlarınıza damlatıp yüzünüze masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Dilerseniz nemlendirici kremlerinize damlatıp karıştırarak da kendi kreminizi kendiniz üretebilirsiniz.
Saçlarınıza çay ağacı yağını uygulayabilirsiniz. Banyodan önce saçlarınıza çay ağacı yağından damlatın ve masaj yaparak yedirin. 10-15 dakika bekledikten sonra şampuanla yıkayabilirsiniz. Böylece saçlarınız yumuşacık ipeksi bir yapı kazanacaktır.
Haftada 2-3 kere tırnaklarınıza çay ağacı yağı sürerek tırnaklarınızın güçlenmesini ve tırnak etlerinizin yumuşamasını sağlayabilirsiniz.
Çay ağacı yağını kaynar suya damlatıp çıkan buharla güzel bir buhar banyosu yapabilirsiniz. Nefesinizi açar ve içinizi ferahlatır.
Çay ağacı yağını ev temizliğinde güçlü bir dezenfektan olarak da kullanabilirsiniz
Meyve ve sebzelerinizi temizlemek için durulama suyuna çay ağacı yağını damlatabilirsiniz.
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