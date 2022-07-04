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Çay bahçesinde oturanlar gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler! Çok sayıda ekip sevk edildi

04.07.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de Tunca Nehri kenarındaki bir çay bahçesinde oturan vatandaşlar korkunç bir manzarayla karşılaştı. Nehirde bir ceset olduğunu fark eden vatandaşlar ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken nehirdeki cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çay bahçesinde oturanlar gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler! Çok sayıda ekip sevk edildi

Dehşete düşüren olay Edirne'deki Tunca Nehri kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunca Nehri kenarında bir çay bahçesinde oturan vatandaşlar, nehrin içinde ceset olduğunu fark etti. Ardından polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

BİR ERKEK CESEDİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bölgeye gelen ekipler, nehrin içinde bir erkek cesedi olduğunu tespit etti. Daha sonra bölgeye AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

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Ceset, bölgeye gelen AFAD ekiplerince nehirden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Edirne
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