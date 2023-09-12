Çay değil zehir demliyoruz! Kansere davetiye çıkarıyor, meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz

Çay yanlış demlendiği takdirde çok sayıda hastalığa zemin hazırlıyor. Yapılan bir araştırma çay demlerken yapılan hatanın kanser kanser başta olmak üzere birçok rahatsızlığa davetiye çıkardığını ortaya koydu.

GASTRİT VE ÜLSERE NEDEN OLUYOR!

Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlenen çayın uzun süre ocak üzerinde bekletilmemesi tavsiye ediliyor. Uzmanlar aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara karşı uyarıda bulundu.

YÜKSEK ISIDA DEMLENEN ÇAY BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUYOR!

Öte yandan çay demlerken ya da demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakılmaması gerektiği belirtildi. Yüksek ısıda demlenen çayın sağlık açısından büyük tehdit oluşturabileceği ifade edildi.

KANSERE NEDEN OLUYOR!

Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.

DIŞARIDA ÇAY İÇERKEN BUNA DİKKAT EDİN!

Acımaya yüz tutmuş buruk bir tat bırakan çay yüksek ısıya maruz kalmıştır. Uzmanlar, dışarıda çay içen kişilerin buna dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan çayın muhakkak kaynamamış su ile demlenmesii gereklidir. Aşırı bir şekilde kaynamış su çaya döküldüğü zaman çayın içerisinde bakteri oluşmasına yol açar. Çayın tadının acıması çoğunlukla bundan dolayı olur.

Çay demlerken yapılan bir diğer hata ise daha henüz çay suyu sıcakken üst demliğe çay koyulmasıdır. Bu yöntemle çay rutubet alır ve henüz demlikteyken bayatlar.

