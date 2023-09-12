HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çay değil zehir demliyoruz! Kansere davetiye çıkarıyor, meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz

Çay değil zehir demliyoruz! Kansere davetiye çıkarıyor, meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz

12.09.2023 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çayı yaparken dikkat edilmesi gereken bir konuya değinen uzmanlar, yanlış demlemenin kansere davetiye çıkardığını belirtti.

Çay değil zehir demliyoruz! Kansere davetiye çıkarıyor, meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz

Çay yanlış demlendiği takdirde çok sayıda hastalığa zemin hazırlıyor. Yapılan bir araştırma çay demlerken yapılan hatanın kanser kanser başta olmak üzere birçok rahatsızlığa davetiye çıkardığını ortaya koydu.

Z1

GASTRİT VE ÜLSERE NEDEN OLUYOR!

Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlenen çayın uzun süre ocak üzerinde bekletilmemesi tavsiye ediliyor. Uzmanlar aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara karşı uyarıda bulundu.

Z3

YÜKSEK ISIDA DEMLENEN ÇAY BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUYOR!

Öte yandan çay demlerken ya da demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakılmaması gerektiği belirtildi. Yüksek ısıda demlenen çayın sağlık açısından büyük tehdit oluşturabileceği ifade edildi.

Z2

KANSERE NEDEN OLUYOR!

Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.

Z4

DIŞARIDA ÇAY İÇERKEN BUNA DİKKAT EDİN!

Acımaya yüz tutmuş buruk bir tat bırakan çay yüksek ısıya maruz kalmıştır. Uzmanlar, dışarıda çay içen kişilerin buna dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan çayın muhakkak kaynamamış su ile demlenmesii gereklidir. Aşırı bir şekilde kaynamış su çaya döküldüğü zaman çayın içerisinde bakteri oluşmasına yol açar. Çayın tadının acıması çoğunlukla bundan dolayı olur.

Çay demlerken yapılan bir diğer hata ise daha henüz çay suyu sıcakken üst demliğe çay koyulmasıdır. Bu yöntemle çay rutubet alır ve henüz demlikteyken bayatlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da otomobile silahlı saldırı!İstanbul'da otomobile silahlı saldırı!
Bakan Tekin'den canlı yayında öğretmen atamaları açıklamasıBakan Tekin'den canlı yayında öğretmen atamaları açıklaması
Mobilya atölyesi alev alev yandı! Mobilya atölyesi alev alev yandı!
Anahtar Kelimeler:
kanser Çay kahvaltı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.