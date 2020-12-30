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Çay ocaklarında sahte içki satan şahıs yakalandı

30.12.2020 11:59 | Son Güncelleme:
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Çay ocaklarında sahte içki satan şahıs yakalandı

Kütahya’nın Simav ilçesinde üretmiş olduğu el yapımı sahte içkileri pet şişelerin içerisine doldurarak çay ocaklarında satan şahıs jandarma tarafından 30 litre sahte içkiyle yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde M.G.

Kütahya’nın Simav ilçesinde üretmiş olduğu el yapımı sahte içkileri pet şişelerin içerisine doldurarak çay ocaklarında satan şahıs jandarma tarafından 30 litre sahte içkiyle yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde M.G. isimli şahsın, üretmiş olduğu el yapımı sahte içkileri pet şişelerin içerisine doldurarak özel aracıyla götürüp Simav ilçesinde çay ocaklarında sattığı bilgisi elde edildi. Ekipler tarafından M. G (60) isimli şahsa ait araç ve evinde yapılan aramada, 20 litre sahte rakı ve 10 litre sahte votka olmak üzere toplam 30 litre sahte alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.G. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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