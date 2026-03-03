Çay yaparken fark etti: Gözündeki siyah noktayı sinek sandı, gerçek daha korkunç çıktı!

İngiltere’de yaşayan 6 çocuk annesi 51 yaşındaki Tammy Jackson’ın başına gelenler, basit gibi görünen göz şikayetlerinin ardında yatan ölümcül tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Daily Mail'in haberine göre, İş yerinde sıradan bir günde, çay hazırlarken gözünün önünden uçan bir sinek geçtiğini sanan genç kadın, gün geçtikçe büyüyen ve görüşünü tamamen kapatan siyah noktanın, ölümcül bir göz kanseri (oküler melanom) olduğunu öğrendi. İşte son dakika alınan bir göz muayenesi randevusunun hayat kurtardığı o çarpıcı hikaye ve göz kanserinin asla göz ardı edilmemesi gereken sessiz belirtileri…

GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN SADECE BİR SİNEK GEÇTİ SANDIM

Her şey Eylül 2025’te rutin bir iş gününde başladı. Tammy Jackson, çalıştığı iş yerinin mutfağında çay hazırlarken sağ gözünde aniden bir "ışık parlaması" hissetti. İlk tepkisi, bunun zararsız bir sinek olduğunu düşünmek oldu. Jackson o anı şu sözlerle anlatıyor: "Gözümün önünden aniden siyah bir sineğin hızla uçtuğunu düşündüm. Sadece çalıştığım yer itibarıyla içeride sinek olmasından rahatsızlık duymuştum.” Ancak o an hissettiği şey masum bir sinek değil, çok daha tehlikeli bir durummuş. Birkaç gün sonra aynı ışık parlaması tekrar etti. Jackson, durumu ilerleyen yaşına ve sürekli bilgisayar ekranına bakmanın yarattığı göz yorgunluğuna bağlayarak üzerinde pek durmadı.

SİYAH NOKTA GÖRÜNÜŞÜ TAMAMEN KAPATTI

Sadece birkaç gün içinde durum dramatik bir şekilde kötüleşti. Jackson sabah uyandığında sağ gözünün tam merkezinde, madeni para büyüklüğünde dev bir siyah nokta belirdiğini fark etti. O korkutucu sabahı, "Sanki gözüme ıslak boya sürülmüştü ve etrafı o kalın boya lekesinin arkasından görmeye çalışıyordum" diyerek tarif ediyor. Görme bulanıklığına kısa süre içinde gözde şişlik, yoğun akıntı ve şiddetli baş ağrıları da eklendi. Daha o yılın başlarında yaptırdığı rutin göz muayenesinde hiçbir soruna rastlanmayan Jackson, içgüdülerinin sesini dinleyerek acil bir adım atmaya karar verdi.

SON DAKİKA RANDEVUSU İLE HAYATA TUTUNDU

Durumun ciddiyetini fark eden Jackson, yerel bir gözlükçüden boşalan son dakika randevusunu aldı. Yapılan hızlı muayenede uzman optometrist, sağ gözde ciddi bir şişlik ve retina dekolmanı (retina yırtılması) veya çok daha "şüpheli" bir oluşum fark ederek onu acil olarak hastaneye sevk etti.

Great Western Hastanesi’nde başlayan süreç, İngiltere'nin en prestijli göz sağlığı merkezlerinden Moorfields Eye Hospital’da son buldu. Yapılan detaylı taramaların ardından Jackson’a, cilt kanserinin gözde ortaya çıkan ölümcül ve nadir bir türü olan Oküler Melanom (Göz Melanomu) teşhisi kondu. Hızlı hareket etmesi ve hislerine güvenerek muayeneyi ertelememesi, sadece görme yetisini değil, aynı zamanda hayatını da kurtardı.

GÖZ KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tammy Jackson, erken teşhisin önemine dikkat çekerek benzer belirtiler yaşayan herkesi derhal bir uzmana başvurması konusunda uyarıyor. Uzmanlara göre göz kanseri çoğu zaman sessiz ilerliyor ve rutin göz muayeneleri bu yüzden hayati önem taşıyor. İşte kesinlikle hafife alınmaması gereken göz kanseri belirtileri:

Görüş alanında aniden beliren lekeler: Gözünüzün önünde uçuşan siyah noktalar veya büyük karanlık bölgeler.

Işık parlamaları: Ortada hiçbir sebep yokken aniden çakan şimşek veya ışık parlaması hissi.

Görme bulanıklığı: Gözlük veya lens kullanımına rağmen geçmeyen, aniden gelişen odaklanma sorunları ve kısmi görme kaybı.

Fiziksel değişimler: Gözün içinde veya çevresinde şişlik, kızarıklık, ağrı veya göz bebeğinin şeklinde asimetri.

Eğer siz de gözünüzde bu tür ani ve olağandışı değişiklikler fark ediyorsanız, vakit kaybetmeden bir göz doktoruna görünmelisiniz.