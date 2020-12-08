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Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Çaydanlık temizliği nasıl yapılır?

Perihan Gövel Perihan Gövel
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ülkemizde içecek olarak sudan sonra en çok çay tüketildiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle her evde bir çaydanlık bulunur. Hal böyle olunca çaydanlık kireci sorunu da herkesin yaşadığı problemlerden biri olarak karşımıza çıkar. Peki çaydanlıktaki kireç nasıl temizlenir?

Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Çaydanlık temizliği nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Çaydanlık Neden Kireçlenir?
  • Kireç Temizlemede Güçlü İkili Limon ve Karbonat
  • Limon Tuzu ile Kireçten Kurtulun!
  • Sirke ve Tuzla Kireci Kolayca Çözün
  • Patates Kabuklarını Atmayın!

Özellikle suların daha kireçli olduğu bölgelerde yaşıyorsanız bu sorunla mutlaka karşılaşırsınız. Çaydanlığın kullanım sıklığı ve süresi de kireçlenme miktarını etkileyebilir. Çaydanlık içerisinde biriken kireç zamanla çaydanlığın da yapısını bozarak kullanım ömrünü azaltır. Hem sağlığın korunması hem de çaydanlıkta hazırlanan çayların lezzeti için çaydanlık kirecinin doğal yollarla temizlenmesi çok önemlidir.

Çaydanlık Neden Kireçlenir?

Çaydanlıklar, ülkemizde çay tüketiminin yaygın olmasıyla evlerde ve iş yerlerinde vazgeçilmez mutfak ekipmanları arasında yer alır. Kullanılan şebeke sularının klorlu ve kireçli oluşu bu sorunun temel nedenidir. Kaynayan su buharlaştıkça mineral içeriğine bağlı olarak kalan maddeler kaynatılan yüzeyde birikir ve tortulaşarak kireci oluşumuna neden olur. Çaydanlığın uzun süreli kullanımı da kireçlenme miktarını artırır. Kireçlenmenin önlenmesi için kullanılan su değiştirilebileceği gibi düzenli olarak çaydanlık kireci temizleme işleminin gerçekleştirilmesi de önemlidir. Her kullanım sonrası olmasa da 2-3 kullanımda bir temizleme yapılarak kireçlenme önlenebilir. Temizleme yöntemi ise çaydanlığa zarar vermeyecek, içerisindeki çayın tadını ve kalitesini etkilemeyecek şekilde seçilmelidir. Hem estetik görüntüsünü koruması hem de sağlıklı olması için doğal yollarla çaydanlık kireci nasıl çözülür sorusuna cevap bulabilirsiniz.

Kireç Temizlemede Güçlü İkili Limon ve Karbonat

Çaydanlık kireci ne söker diyorsanız ilk önerimiz, doğal temizlik dendiğinde akla gelen limondur. Limonun doğal asitli yapısı sadece temizlemede değil parlatmada da etkili olduğundan tercih edilir. Karbonat ise kimyasal yapısı sayesinde kireci çözmede oldukça etkilidir. Kettle daki kireç nasıl temizlenir peki diye düşünüyorsanız limon ve karbonat malzemelerini birlikte kullanabilirsiniz. Böylece sadece çaydanlıktaki değil birçok yüzeydeki kirecin çözülmesinde de başarılı sonuçlar elde edersiniz. Limonun parlatma etkisi ve karbonatın kireç çözücülüğü, çaydanlığın dışının da tertemiz olmasını sağlar. Fazla çizmeden bu karışımla çaydanlığın dışını temizleyebilirsiniz.

Uygulama için 1 paket karbonat ve 1 adet limon edinmeniz yeterlidir. Çaydanlığın içerisine karbonatı boşaltın ve üzerine limonu dilimleyerek atın. Ardından çaydanlığın yarısını dolduracak şekilde su ekleyip kaynatın. Kısık ateşte bırakarak yaparsanız kendiliğinden kireçlerin çözüldüğünü göreceksiniz. İşlem bittikten sonra durulayarak kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Bu işlemi bakır çaydanlık kireci nasıl temizlenir sorunuza yanıt olarak da kullanabilirsiniz.

Limon Tuzu ile Kireçten Kurtulun!

Çaydanlık kirecinin çözülmesinde en sık kullanılan bir diğer yöntem ise limon tuzudur. Limon tuzu hem kireci çözer hem de sağlığa zarar verecek bir kimyasal olmadığından güvenle tercih edilir. Ayrıca sadece kireci çözmekte kalmaz çayın rengini vermesiyle oluşan sararmaları da yok eder. Limon tuzu hem kolay ulaşılabilir özelliktedir hem de ekonomik bir kireç çözücüdür. Uygulaması ise oldukça kolay ve hızlı olur. Çaydanlığının tabanına hiçbir yer açık kalmayacak şekilde limon tuzu dökülür. Ardından içine yarısını dolduracak kadar su eklenir. Eksik olursa yanmasına sebep olabilir, çok olursa da kaynayınca taşma yapabilir. Bu nedenle su miktarına dikkat etmelisiniz. Kısık ateşte kaynamaya bırakılan limon tuzu ve su çaydanlığın kirecini çözmenizi sağlar. Kirecin miktarına ve yaygınlığına bağlı olarak yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede sonuca ulaşabilirsiniz. Ocaktan aldığınız çaydanlığın içini eski bir fırça veya tel ile ovarak daha iyi bir temizleme yapabilirsiniz. Emaye çaydanlık kireci nasıl temizlenir diyorsanız bu yöntemi emaye çaydanlıklarınızda da kullanabilirsiniz fakat aşınma olmaması için tel yerine daha yumuşak bir fırça yardımıyla temizlemelisiniz.

Sirke ve Tuzla Kireci Kolayca Çözün

Lavabo temizliğinden mobilya silmeye kadar evde hem temizlik hem de dezenfeksiyon için kullanılan sirke, tuz ile bir araya geldiğinde çaydanlık kireçlerinin çözülmesinde de kullanılan doğal bir temizlik maddesidir. Ayrıca kötü kokuların yok edilmesini sağlar. Özellikle bakteri çoğalmasını önlediği bilinen sirke, sağlık açısından da faydalı bir üründür.
Çaydanlığınızın içerisine 1 çay kaşığı sirke dökün. Sirkenin kireçli yüzeylere temas etmesini için çalkalayabilirsiniz. Çaydanlığınız büyükse ve hem alt hem üst hazne için kullanacaksanız sirke miktarını artırmanız gerekebilir. Kullandığınız sirke elma veya üzüm sirkesi olabileceği gibi beyaz sirke de tercih edebilirsiniz. Üzerine kireç miktarına göre 1 veya 2 yemek kaşığı tuz ekleyin. Tuz sirkenin içerisinde eriyecektir. 10 dakika kadar bekledikten sonra çaydanlığı iyice yıkayın. Sirke kokusunun kalmaması için yıkama işlemini birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Tüm bu işlemlerin ardından çaydanlığınız kirecinden temizlenmiş bir şekilde kullanıma hazır hale gelir. Sirke ve tuz karışımını çaydanlığınızın dışı için de kullanabilirsiniz. Böylece içi kadar dışı da temiz hale gelir.

Patates Kabuklarını Atmayın!

Çaydanlık kireci nasıl geçer dendiğinde akla birçok yöntem gelirken patates kabuğu az bilinen bir temizlik malzemesidir. Kireci çözme konusunda oldukça etkili olan patates kabuğu, son zamanlarda daha sık kullanılan bir yöntemdir. Patatesin kabuğunda bulunan nişasta başta olmak üzere minerallerin de kaynayan suya geçişi ile çaydanlık yüzeyinde bulunan kireçli yapı çözünmeye başlar.

Yapılması gereken ise oldukça basittir. Patates kabuklarını çamurundan arındırdıktan sonra çaydanlığın içerisine atın. Kabukların üzerine geçecek kadar sıcak su ilave edin. 15-20 dakika kadar kaynamasını sağladığınızda kireçlerin temizlenmeye başladığını görebilirsiniz. Üstelik her patates yemeğinden sonra kabukları çaydanlığınızı temizlemede kullanarak ev ekonomisine de katkı sağlayabilirsiniz.

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