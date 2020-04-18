Çaydanlıklar ilk günkü gibi oluyor! Öyle bir yöntem paylaştı ki..

Günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan çay keyfini kim sevmez ki. Sürekli ocakta kaynayan çaydanlıklar zaman içerisinde kirlenip parlaklığını kaybedebiliyor. Günümüzde emaye, çelik, cam ve alüminyum olmak üzere birbirinden farklı malzemelerden üretilmiş çaydanlıklar bulunuyor. Çaydanlık temizliğinde de üretildiği malzemeye uygun temizleyicileri seçmek oldukça önemli. Çelik çaydanlıkların temizliğinde kimyasal ürünleri kolayca kullanabilirken, metal çaydanlıkların temizliğinde doğal içeriklerden yararlanmanızı öneririz. Çaydanlığınızı ilk günkü gibi parlak ve temiz görünmesi için hazırladığımız rehber ile karşınızdayız. YANMIŞ ÇAYDANLIK NASIL PARLATILIR?

Yanmış çaydanlığınızı tekrar eski günlerine geri döndürmek için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle; l 1 çay kaşığı karbonat

l 1 çay kaşığı tuz

l Yarım su bardağı sirke Malzemeleri karıştırarak çaydanlığa koyun. Çaydanlığın içerisinde 500 ml kadar su koymayı da ihmal etmeyin. Bu şekilde çaydanlığı kaynamaya bırakın. Çaydanlığın içerisindeki su kaynayınca bulaşık süngeriyle içerisini ovun. Ardından temiz suyla durulayın. Böylece çaydanlığınız ilk günkü gibi parlaklığına kavuşmuş olacak.