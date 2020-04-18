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Çaydanlıklar ilk günkü gibi oluyor! Öyle bir yöntem paylaştı ki..

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Türk halkının milli içeceği olarak çayı kabul edebiliriz. Sabah kahvaltısının, öğle ve akşam yemeği sonrasının, beş çayının vazgeçilmezi siyah çayı demlemek için çaydanlıkların yeri ocağın üzerinde hep hazır. Bu kadar yoğun kullanılınca çaydanlığın temizlenmesi de bir hayli meşakkatli olabiliyor. Çaydanlığın ilk günkü kadar temiz ve parlak görünmesini sağlayan temizlik önerileriyle karşınızdayız.

Çaydanlıklar ilk günkü gibi oluyor! Öyle bir yöntem paylaştı ki..

Günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan çay keyfini kim sevmez ki. Sürekli ocakta kaynayan çaydanlıklar zaman içerisinde kirlenip parlaklığını kaybedebiliyor. Günümüzde emaye, çelik, cam ve alüminyum olmak üzere birbirinden farklı malzemelerden üretilmiş çaydanlıklar bulunuyor. Çaydanlık temizliğinde de üretildiği malzemeye uygun temizleyicileri seçmek oldukça önemli. Çelik çaydanlıkların temizliğinde kimyasal ürünleri kolayca kullanabilirken, metal çaydanlıkların temizliğinde doğal içeriklerden yararlanmanızı öneririz. Çaydanlığınızı ilk günkü gibi parlak ve temiz görünmesi için hazırladığımız rehber ile karşınızdayız.

YANMIŞ ÇAYDANLIK NASIL PARLATILIR?

Görsel 1

Yanmış çaydanlığınızı tekrar eski günlerine geri döndürmek için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle;

l 1 çay kaşığı karbonat
l 1 çay kaşığı tuz
l Yarım su bardağı sirke

Malzemeleri karıştırarak çaydanlığa koyun. Çaydanlığın içerisinde 500 ml kadar su koymayı da ihmal etmeyin. Bu şekilde çaydanlığı kaynamaya bırakın. Çaydanlığın içerisindeki su kaynayınca bulaşık süngeriyle içerisini ovun. Ardından temiz suyla durulayın. Böylece çaydanlığınız ilk günkü gibi parlaklığına kavuşmuş olacak.

KARARAN ÇAYDANLIĞIN DIŞ YÜZEYİ NASIL TEMİZLENİR?

Görsel 2

Çaydanlığın kararan dış yüzeyi kötü bir görünüme yol açıyor. Bu durumdan kurtulmak için herkes çeşitli yöntemler deniyor. Size vereceğimiz doğal tarifle çaydanlığınızı ilk günkü haline döndürebilirsiniz. Bunun için öncelikle 1 su bardağı sirkeye 1 çay kaşığı tuzu ekleyip karıştırın. Çaydanlığın dışını bu karışımla silin ve ışıltıyla parladığını görün.

ÇAYDANLIĞIN İÇİNDEKİ KİREÇ NASIL YOK EDİLİR?

Sık sık çaydanlık kullanmanın bir sonucu da içerisinde biriken kireç oluyor. Kireçten kurtulmak için 1 yemek kaşığı ölçüsünde limon tuzu yeterli. İçerisi suyla dolu olan çaydanlığa limon tuzu ekleyin ve 15 dakika boyunca ocakta kaynatın. 15 dakika sonra kirecin eridiğini görebilirsiniz. Kireç eriyince temiz suyla çaydanlığı durulamayı unutmayın.

ÇELİK ÇAYDANLIK NASIL PARLATILIR?

Görsel 4

Çelik çaydanlıkları parlatmak için bir sürü doğal malzeme bulunuyor. İsterseniz elma kabuklarından isterseniz de limon kabuğundan yararlanabilirsiniz. Bunun için bir elmanın kabuğunu soyup çaydanlığın içerisine su ile birlikte koyun ve kaynamaya bırakın. Elma kabuklarının olduğu su kaynayınca bulaşık süngeri ile ovarak çaydanlığınızı parlatın.

Elma kabuğu yerine limon kabuklarını da kullanabilirsiniz. Bunun için 1 adet limonun kabuklarını soyun ve çaydanlığın içerisinde suyla birlikte kaynatın. Su kaynayınca bulaşık süngeriyle çaydanlığı ovun.

Bunlara ek olarak dilerseniz geleneksel temizlik ikilisi sirke ile karbonattan da yararlanabilirsiniz. Bunun için macun kıvamı elde edene kadar sirke ve karbonatı karıştırıp süngerle çaydanlığın dış yüzeyine sürün. Çaydanlığınızın ilk günkü gibi göründüğüne şahit olabilirsiniz.

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