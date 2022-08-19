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Çayı sakın böyle içmeyin! Kanser riskini 5 kat artırıyor

19.08.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay, ülkemizde en çok tüketilen içeceklerden biri olarak biliniyor. 7'den 70'e hemen herkesin severek içtiği çay, yanlış tüketildiğinde farklı rahatsızlara ve kansere dahi sebep olabiliyor.

Çayı sakın böyle içmeyin! Kanser riskini 5 kat artırıyor

Çay tiryakilerinin gün içinde bardak bardak tükettiği sevilen içeceklerden olan çay, faydaları ve zararlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Ancak bu lezzetli içecek, kaynar veya sıcak içildiğinde vücut için büyük bir tehlike haline gelebiliyor.

ÇAYI SAKIN BÖYLE İÇMEYİN!

Yapılan yeni araştırmalar ile birlikte özellikle sigara içenleri bir kötü sonuç beklediği bilgisine ulaşıldı. Söz konusu araştırma, her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini gözler önüne serdi.

Çay ile ilgili yapılan önemli araştırma Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde yayınlandı. Çalışmaya göre; sıcak veya çok sıcak çay içmek, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde büyük bir tehlike yaratarak yemek borusu kanseri riskini beş kat artırmakta.

DÜNYADA EN SIK GÖRÜLEN SEKİZİNCİ KANSER

Yemek borusu kanseri, dünya genelinde en sık görülen sekizinci kanserdir. Ölümcül bir hastalık olarak bilinen yemek borusu kanseri, her sene yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne sebep olmaktadır.

SİGARA VE ALKOL KULLANANLAR DİKKAT!

Özellikle alkol, duman, midedeki asit reflüsü ve sıcak sıvılar yemek borusunda tekrar tekrar yaralanmalara yol açabilmekte. Pekin Üniversitesi Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Departmanından Prof. Jun Lv, yapılan araştırmalara göre sigara içmeyen ya da alkol almayan kişilerde sıcak çayın yemek borusu kanseri riskini artırmadığını açıkladı. Ancak Jun Lv, tütün veya alkol kullanan kişilerde kanser riskinin arttığı sonucuna ulaştıklarını ifade etti.

TAHRİŞ VE İLTİHAPLANMAYA NEDEN OLUYOR

Çayı haricinde başka çok sıcak içeceklerin de yemek borusunu alkol ve duman gibi kansere neden olan ajanlara karşı daha savunmasız kılabileceği biliniyor. Sıcak sıvı, yemek borusunun astarının tahriş olmasına neden olabiliyor, iltihaplanmaya ve hücrelerin daha hızlı çoğalmasına sebep olabiliyor. İçilen çay veya başka bir sıcak sıvı, yemek borusunu kaplamakta olan hücrelerin bariyer işlevini bozabildiği gibi orada yer alan dokuda diğer kanserojenlerden daha fazla hasara açabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kanser Çay
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