Çay ve kahve yüzünden bardaklarınız mı sarardı? O derin izlerden bu yöntemlerle kurtulabilirsiniz

Eşyaların zamanla eskimesi ve sararması can sıkıyor. Çok sık tüketilen çay ve kahveyi koyduğumuz ve demlediğimiz mutfak eşyaları da hızla sararıyor. Ama ufak dokunuşlar yaparak onları ilk satın aldığınız günkü kadar parlak hale getirebilirsiniz! Bu basit ve etkili yöntemleri kullanarak zamandan ve bütçeden tasarruf edersiniz. Hadi, her zaman parlak bardaklara ve demliklere sahip olmanın yollarını öğrenelim!
Sararan bardakları doğal yollarla temizlemek hiç de zor değil. En basit yöntemlerden bir tanesi sararan bardakları ve demlikleri karbonatla ovalayarak yıkamak.
Mutfağın en güçlü oyuncularından birisi, sirke! Her derde deva olan sirke, sararmış bardaklarınızı temizlerken de yardımınıza koşuyor.
Sararan bardaklarınızı veya demliklerinizi beyaz sirkeli suyun içine koyarak bekletin.
Kulağa çok farklı bir yöntem gibi gelebilir ancak uygulaması çok pratik!
İşte kokusundan mutluluk duyacağınız bir bardak ve demlik parlatma yöntemi: Limon ve tuz ile ovalamak!
İki güçlü temizleyici bir araya gelince harika sonuçlar ortaya çıkıyor!
Önce bardaklarınızı ve demliğinizi sirke ile ıslatın.
Özellikle çay ve kahve ile sararıp kararan demliklerde bu yöntem çok etkili. Ayrıca su lekelerini de kolaylıkla gideriyor.
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