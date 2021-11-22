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  4. Çay ve kahve yüzünden bardaklarınız mı sarardı? O derin izlerden bu yöntemlerle kurtulabilirsiniz

Çay ve kahve yüzünden bardaklarınız mı sarardı? O derin izlerden bu yöntemlerle kurtulabilirsiniz

22.11.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay ve kahve günün zorlu temposunda sizi rahatlatan ve yorgunluğunuzu alıp götüren önemli destekçiler. Ama bir kusurları da var, kullanıldıkları kapları sarartmaları ve lekelemeleri! Çay ve kahve içmeyi seviyor ama bardaklarınızı pırıl pırıl tutmak istiyorsanız, birkaç ufak ipucuna ihtiyacınız olacak. Gelin, bu ipuçlarına göz atalım.

Çay ve kahve yüzünden bardaklarınız mı sarardı? O derin izlerden bu yöntemlerle kurtulabilirsiniz

Eşyaların zamanla eskimesi ve sararması can sıkıyor. Çok sık tüketilen çay ve kahveyi koyduğumuz ve demlediğimiz mutfak eşyaları da hızla sararıyor. Ama ufak dokunuşlar yaparak onları ilk satın aldığınız günkü kadar parlak hale getirebilirsiniz! Bu basit ve etkili yöntemleri kullanarak zamandan ve bütçeden tasarruf edersiniz. Hadi, her zaman parlak bardaklara ve demliklere sahip olmanın yollarını öğrenelim!

KARBONAT

  • Sararan bardakları doğal yollarla temizlemek hiç de zor değil. En basit yöntemlerden bir tanesi sararan bardakları ve demlikleri karbonatla ovalayarak yıkamak.

  • Karbonat sayesinde bardaklarınız hiç çizilmeden parlamaya başlayacak ve eski günlerinin ihtişamına kavuşacak!

SİRKE

  • Mutfağın en güçlü oyuncularından birisi, sirke! Her derde deva olan sirke, sararmış bardaklarınızı temizlerken de yardımınıza koşuyor.

  • Sararan bardaklarınızı veya demliklerinizi beyaz sirkeli suyun içine koyarak bekletin.

  • Birkaç saat bekledikten sonra bir bez ile ovalayıp durulayın. Bardaklar ile demlikler artık pırıl pırıl ve çok sağlıklı!

GLİSERİNLİ BEZ

  • Kulağa çok farklı bir yöntem gibi gelebilir ancak uygulaması çok pratik!

  • Herhangi bir eczaneden temin edebileceğiniz gliserinli bez ile bardaklarınızı ve demliklerinizi temizlerseniz, sararmanın ve su lekelerinin kaybolduğunu göreceksiniz.

TUZ VE LİMON

  • İşte kokusundan mutluluk duyacağınız bir bardak ve demlik parlatma yöntemi: Limon ve tuz ile ovalamak!

  • İki bileşenin birbirine karışan kokusu temizlik yaparken iştahınızı açabilir. Ama asıl güzelliği ile ovduğunuz bardakları durulayınca karşılaşacaksınız.

SİRKE VE TUZ

  • İki güçlü temizleyici bir araya gelince harika sonuçlar ortaya çıkıyor!

  • Önce bardaklarınızı ve demliğinizi sirke ile ıslatın.

  • Ardından üzerlerine tuz atarak ovalayın ve son olarak durulayın.

LİMON TUZU

  • Özellikle çay ve kahve ile sararıp kararan demliklerde bu yöntem çok etkili. Ayrıca su lekelerini de kolaylıkla gideriyor.

  • Demliğinize su doldurup içine limon tuzu atın, kaynatın ve dökün. Hepsi bu kadar!
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