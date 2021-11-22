Çay ve kahve yüzünden bardaklarınız mı sarardı? O derin izlerden bu yöntemlerle kurtulabilirsiniz

Eşyaların zamanla eskimesi ve sararması can sıkıyor. Çok sık tüketilen çay ve kahveyi koyduğumuz ve demlediğimiz mutfak eşyaları da hızla sararıyor. Ama ufak dokunuşlar yaparak onları ilk satın aldığınız günkü kadar parlak hale getirebilirsiniz! Bu basit ve etkili yöntemleri kullanarak zamandan ve bütçeden tasarruf edersiniz. Hadi, her zaman parlak bardaklara ve demliklere sahip olmanın yollarını öğrenelim!

KARBONAT

Sararan bardakları doğal yollarla temizlemek hiç de zor değil. En basit yöntemlerden bir tanesi sararan bardakları ve demlikleri karbonatla ovalayarak yıkamak.

Karbonat sayesinde bardaklarınız hiç çizilmeden parlamaya başlayacak ve eski günlerinin ihtişamına kavuşacak!

SİRKE

Mutfağın en güçlü oyuncularından birisi, sirke! Her derde deva olan sirke, sararmış bardaklarınızı temizlerken de yardımınıza koşuyor.

Sararan bardaklarınızı veya demliklerinizi beyaz sirkeli suyun içine koyarak bekletin.

Birkaç saat bekledikten sonra bir bez ile ovalayıp durulayın. Bardaklar ile demlikler artık pırıl pırıl ve çok sağlıklı!

GLİSERİNLİ BEZ

Kulağa çok farklı bir yöntem gibi gelebilir ancak uygulaması çok pratik!

Herhangi bir eczaneden temin edebileceğiniz gliserinli bez ile bardaklarınızı ve demliklerinizi temizlerseniz, sararmanın ve su lekelerinin kaybolduğunu göreceksiniz.

TUZ VE LİMON

İşte kokusundan mutluluk duyacağınız bir bardak ve demlik parlatma yöntemi: Limon ve tuz ile ovalamak!

İki bileşenin birbirine karışan kokusu temizlik yaparken iştahınızı açabilir. Ama asıl güzelliği ile ovduğunuz bardakları durulayınca karşılaşacaksınız.

SİRKE VE TUZ

İki güçlü temizleyici bir araya gelince harika sonuçlar ortaya çıkıyor!

Önce bardaklarınızı ve demliğinizi sirke ile ıslatın.

Ardından üzerlerine tuz atarak ovalayın ve son olarak durulayın.

LİMON TUZU