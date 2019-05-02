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"Caz festivali büyük bir mücadeledir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

Müzisyen Kemal Günüç: - "Afyon'da bir caz festivali olduğunu artık bütün Türkiye öğrendi. Seneye 20. yılını kutlayacak. Gerçekten büyük bir özveriyle devam eden ve gittikçe de değeri artan bir festival" - "Caz müziği güzel harmanlandığı zaman gerçekten halkımız bu müziği yakalamış oluyor. Cazın birçok çeşidi Anadolumuzun motifleriyle birleştiği zaman halkımız bu müziği gerçekten içine alabiliyor, seviyor. Buna en güzel örnek de 'Afyon'da caz olmaz' denilen bir şehirde 19 yıldır devam eden festivaldir"

AFYONKARAHİSAR (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Müzisyen Kemal Günüç, Türkiye'de düzenlenen tüm caz festivallerinin bir mücadele anlamına geldiğini söyleyerek, "Bu mücadeleyi yürüten şehirlerden biri Afyon'dur. Afyon'da bir caz festivali olduğunu artık bütün Türkiye öğrendi. Seneye 20. yılını kutlayacak. Gerçekten büyük bir özveriyle devam eden ve gittikçe de değeri artan bir festival. Buraya gelen sanatçılar artık festivale katılmak için birbirleriyle yarışıyor." dedi.

Hüseyin Başkadem'in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği, "19. Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali" müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Ev sahipliğini kültür turizmine değer katmayı hedefleyen NG Afyon'un gerçekleştirdiği festivalde, yerli ve yabancı birçok caz sanatçısı performans sergiliyor.

Festivalin ilk gününde sahne alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç, festivali ve müzikal çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

- "Gittikçe değeri artan bir festival"

Günüç, Türkiye'de düzenlenen tüm caz festivallerinin bir mücadele anlamına geldiğine işaret ederek, "Bu mücadeleyi yürüten şehirlerden biri Afyon'dur. Afyon'da bir caz festivali olduğunu artık bütün Türkiye öğrendi. Seneye 20. yılını kutlayacak. Gerçekten büyük bir özveriyle devam eden ve gittikçe de değeri artan bir festival. Buraya gelen sanatçılar artık festivale katılmak için birbirleriyle yarışıyor." diye konuştu.

Caz müziğinin bu topraklara yabancı bir konumda gibi gözüktüğünü söyleyen Günüç, şöyle devam etti:

"Aslında caz müziği güzel harmanlandığı zaman gerçekten halkımız bu müziği yakalamış oluyor. Cazın birçok çeşidi var. Etnik caz gibi, cazın birçok çeşidi Anadolumuzun motifleriyle birleştiği zaman halkımız bu müziği gerçekten içine alabiliyor, seviyor. Buna en güzel örnek de 'Afyon'da caz olmaz' denilen bir şehirde 19 yıldır devam eden festivaldir."

Kemal Günüç, caz ve klasik müziğin Türkiye'de cumhuriyet döneminden sonra zamanla sevildiğini aktararak, "Müziklerin kökenlerine baktığımızda, mesela Blues nasıl Afrika'dan gelmiş ve nasıl öyküler, acılar anlatıyorsa bizim de türkülerimiz bu müzikler gibi. Bu acılar bir yerde birleştiği zaman bir yerde buluşup, duygulara ulaşıyor. Halkımız da bu yüzden caz ve Blues gibi müzik türlerini hissederek kabul etti." dedi.

- "Göbeklitepe gizemini besteye dökerek, insanlara anlatmak istedim"

Şefliğini üstlendiği Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'yla 7 yıldır festivale katıldıklarını dile getiren Günüç, şunları anlattı:

"Kent orkestramız 30 yıllık bir geçmişe sahip. Daha önce bandoydu. Yelpazemiz çok geniş, caz müziği de yapıyoruz, popüler müzik de yapıyoruz. Türkülerimizi modernize ediyoruz. Ustalarla beraber çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki yıl için yeni birçok projemiz de var. Her yıl tanınmış caz solistleriyle birlikte sahne alıyoruz. Mesela ustalara saygı konserlerinde eski pop şarkıcılarımızı Ankara'ya getiriyoruz. Kent orkestrası olarak ayrıca bu mücadeleye destek vermek adına uzun yıllardır festivale geliyor ve bu mücadelenin yanında olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Günüç, festivalin son gününde "Göbeklitepe" temalı kapanış konseri vereceklerine işaret ederek, "Bu yıl biliyorsunuz Göbeklitepe yılı ilan edildi. Araştırmalara baktığınızda gerçekten birçok şey sıfırlanıyor, yeni bir düşünce, gizem ortaya çıkıyor. Ben de bu gizemi besteye dökerek, Göbeklitepe'yi bilmeyen insanları göstererek, biraz araştırmalarını istedim." şeklinde konuştu.

- Festival programı

Festival kapsamında bugün "Klasikten Caza Bras Altılısı" ve "Eylem Çalı ile Sucuk Ekmek Caz" konserleri, yarın ise Çekyalı sanatçı Barbora Sediva ve The Gray Band Orkestrası ile Jiri Neuzil Dörtlüsü sahne alacak. Festivalin dördüncü gününde ise Sıla Argun, klasik caz müziği konseri verecek.

Festivalin son günü 5 Mayıs'ta da tambur sanatçısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel, aynı sahneyi paylaşacak.

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