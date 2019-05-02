"Caz festivali büyük bir mücadeledir"

AFYONKARAHİSAR (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Müzisyen Kemal Günüç, Türkiye'de düzenlenen tüm caz festivallerinin bir mücadele anlamına geldiğini söyleyerek, "Bu mücadeleyi yürüten şehirlerden biri Afyon'dur. Afyon'da bir caz festivali olduğunu artık bütün Türkiye öğrendi. Seneye 20. yılını kutlayacak. Gerçekten büyük bir özveriyle devam eden ve gittikçe de değeri artan bir festival. Buraya gelen sanatçılar artık festivale katılmak için birbirleriyle yarışıyor." dedi. Hüseyin Başkadem'in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği, "19. Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali" müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor. Ev sahipliğini kültür turizmine değer katmayı hedefleyen NG Afyon'un gerçekleştirdiği festivalde, yerli ve yabancı birçok caz sanatçısı performans sergiliyor. Festivalin ilk gününde sahne alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç, festivali ve müzikal çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi. - "Gittikçe değeri artan bir festival" Günüç, Türkiye'de düzenlenen tüm caz festivallerinin bir mücadele anlamına geldiğine işaret ederek, "Bu mücadeleyi yürüten şehirlerden biri Afyon'dur. Afyon'da bir caz festivali olduğunu artık bütün Türkiye öğrendi. Seneye 20. yılını kutlayacak. Gerçekten büyük bir özveriyle devam eden ve gittikçe de değeri artan bir festival. Buraya gelen sanatçılar artık festivale katılmak için birbirleriyle yarışıyor." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir Altınkale Pamukkale'ye rakip olacak İzmir'de 'iyilik koşusu'na rekor katılım bekleniyor Okula gönderilmeyen çocuklar aileden alındı

Caz müziğinin bu topraklara yabancı bir konumda gibi gözüktüğünü söyleyen Günüç, şöyle devam etti: "Aslında caz müziği güzel harmanlandığı zaman gerçekten halkımız bu müziği yakalamış oluyor. Cazın birçok çeşidi var. Etnik caz gibi, cazın birçok çeşidi Anadolumuzun motifleriyle birleştiği zaman halkımız bu müziği gerçekten içine alabiliyor, seviyor. Buna en güzel örnek de 'Afyon'da caz olmaz' denilen bir şehirde 19 yıldır devam eden festivaldir." Kemal Günüç, caz ve klasik müziğin Türkiye'de cumhuriyet döneminden sonra zamanla sevildiğini aktararak, "Müziklerin kökenlerine baktığımızda, mesela Blues nasıl Afrika'dan gelmiş ve nasıl öyküler, acılar anlatıyorsa bizim de türkülerimiz bu müzikler gibi. Bu acılar bir yerde birleştiği zaman bir yerde buluşup, duygulara ulaşıyor. Halkımız da bu yüzden caz ve Blues gibi müzik türlerini hissederek kabul etti." dedi. - "Göbeklitepe gizemini besteye dökerek, insanlara anlatmak istedim" Şefliğini üstlendiği Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'yla 7 yıldır festivale katıldıklarını dile getiren Günüç, şunları anlattı: