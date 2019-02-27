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Caz ve Klasik CRR’de buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 11:16 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, dün akşam Türkiye`de sık rastlanmayan bir buluşmaya sahne oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, dün akşam Türkiye`de sık rastlanmayan bir buluşmaya sahne oldu. Konserde usta müzisyenlerin elinden başarılı bir klasik ve caz buluşması yaşandı.
“Amerika’dan Rusya’ya Klasikte Caz, Cazda Klasik” başlıklı konser dün akşam CRR’de gerçekleşti. Şef Rengim Gökmen yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası başarılı müzisyen Burçin Büke’ye eşlik etti. Büke, piyanosuyla muhteşem bir performans sergiledi.
Konserde Broadway’in en sevilen müzikallerinden biri, bir orkestral başyapıt olan Leonard Bernstein Batı Yakasının Hikâyesi süiti; caz müziğe aşık olan ve iki müzik türünü aynı potada eritmenin teorilerini geliştiren Shostakovich’in 1 ve 2 nolu caz süitleri ile klasik ve cazın birleşmesinin en güzel örneği, ilk valsi sayılan Gershwin - Rhapsody in Blue adlı eseri seslendirildi.
Caz ve klasik arasındaki mühendisliğin birbirine ne kadar yakın olduğunu gözler önüne seren konser dinleyenlerden büyük beğeni topladı.

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