HABER

Cazın Kartalları Zonguldak'ta sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 21:51 | Son Güncelleme

Cazın Kartalları Zonguldak'ta sahne aldı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde konser verdi.

Tatoğlu Kültür Merkezi'ndeki konserin orkestra şefliğini Hava Bando Binbaşı Sabri Belce yaptı.

Unutulmaz caz melodilerinin seslendirildiği konserde yoğun katılım nedeniyle izleyicilere ek sandalye dağıtıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, konser sonunda yaptığı konuşmada, orkestranın, Almanya, Fransa, Belçika, İtalya ve Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde verdiği konserlerde, katıldığı ulusal ve uluslararası festivallerde Türkiye Cumhuriyeti'ni ve çok sesli müziği başarıyla temsil ettiğini söyledi.

Konseri izlemeye gelenler arasında Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar da yer aldı.

PARTNERTükenmiştim!Tükenmiştim!
Ağaca çıkan yavru kediyi itfaiye kurtardıAğaca çıkan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerDüğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cazın Kartalları Orkestrası Ereğli Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Türkiye'den Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Cengiz Ünder'e çirkin tepki

Cengiz Ünder'e çirkin tepki

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde okullar 3 gün tatil

Valilik açıkladı: Okullar 3 gün tatil

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Kahraman Komandolarımız Rasulayn’da

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

Son dakika: Akdeniz'de bir deprem daha (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Akdeniz bir kez daha sallandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu açıkladı!

İşte Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Türkiye'den Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Boğaz'da dikkat çeken görüntü! ABD askerleri...

Boğaz'da dikkat çeken görüntü! ABD askerleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.