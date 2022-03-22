Cebelitarık, milyarder oligarkın süperyatına el koydu

AB'nin yaptırım uygulanan Ruslar listesinde yer alan Rus oligark Dmitry Pumpyansky'ye ait Axioma süperyatının 21 Mart 2022'de Cebelitarık limanına demirlediği görüldü.

Axioma, çelik boru üretim şirketi Rus gaz devi Gazprom'u tedarik eden oligark Dmitry Pumpyansky'ye ait.

SERVETİ 1.84 MİLYAR EURO

İngiltere, geçen hafta Pumpyansky'ye yönelik yaptırımlarını da açıklamıştı. Oligarkın net mal varlığı 1.84 milyar £ (2.44 milyar $) olarak tahmin ediliyor. Yaptırımlar, Cebelitarık da dâhil olmak üzere Birleşik Krallık'ın denizaşırı bölgelerinde de geçerliydi.

Shapps, "Ulaştırma sekreteri olarak, Rusya'nın havacılık ve denizcilik endüstrilerini baltalamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve Putin'e ve yandaşlarına mesajım açık ve net - saklanacak hiçbir yerleri yok" dedi.



