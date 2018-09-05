Cehennem yeryüzüne indi!

Ülkeyi cehenneme çeviren felakette en sıra dışı kareler, ülkenin batısındaki Kyoto, Kobe, Nishinomiya ve Osaka'da çekildi.

Ortaya çıkan tablo, unutulacak gibi değil.

Osaka'da bir sokağın hali, dehşete düşürdü.

Kentteki bir başka sokak...

Nishinomiya'daki bir park alanındaki araçlar alev aldı.

Bir gemi, havalimanına giden yolun geçtiği köprüye sürüklendi.

Gemi ise tanınmaz halde.

Havadan bakıldığında, pistlerin yerine su kanalları görünüyor.

Limanlarda da durum farklı değli.

Kobe'de ise konteyner bölgesinde yangın çıktı.

Ve liman harabeye döndü.

Burası da Osaka limanı.

Jebi tayfunu, şimdiye kadar en az 10 can kaybına yol açtı.

Japon hükümeti, 50 bin kişiye evlerini terk etmeleri emrini verdi.

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Yaklaşık 2 milyon insan için ise tahliye tavsiyesi yayınlandı.