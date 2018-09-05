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Cehennem yeryüzüne indi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.09.2018 10:27 | Son Güncelleme

Son 25 yılın en büyük tayfun felaketini yaşayan Japonya'dan gelen fotoğraflar, şok etkisi yarattı.

Ülkeyi cehenneme çeviren felakette en sıra dışı kareler, ülkenin batısındaki Kyoto, Kobe, Nishinomiya ve Osaka'da çekildi.

Japonya cehenneme döndü

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Kobe'de saatteki hızı 200 kilometreyi bulan tayfun yüzlerce aracı uçurup savurdu.
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Ortaya çıkan tablo, unutulacak gibi değil.
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Osaka'da bir sokağın hali, dehşete düşürdü.
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Kaldırımlar, yollar araçlarla dolu.
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Kentteki bir başka sokak...
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Nishinomiya'daki bir park alanındaki araçlar alev aldı.
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Kansai Uluslararası Havalimanı, sular altında kaldı.
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Havalimanı neredeyse tamamen suya gömüldü.
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Bir gemi, havalimanına giden yolun geçtiği köprüye sürüklendi.
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Yerinden oynayan köprü, trafiğe kapatıldı.
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Gemi ise tanınmaz halde.
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Havadan bakıldığında, pistlerin yerine su kanalları görünüyor.
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Yüzlerce yolcu havalimanında mahsur kalmış durumda.
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Havalimanı deniz kenarında yer alıyor.
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Limanlarda da durum farklı değli.
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Nishinomiya limanında vinçler devrildi.
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Kobe'de ise konteyner bölgesinde yangın çıktı.
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Ve liman harabeye döndü.
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Nishinomiya'da tayfunun sürüklediği gemi, karaya oturdu.
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Burası da Osaka limanı.
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Jebi tayfunu, şimdiye kadar en az 10 can kaybına yol açtı.
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Japon hükümeti, 50 bin kişiye evlerini terk etmeleri emrini verdi.
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Yaklaşık 2 milyon insan için ise tahliye tavsiyesi yayınlandı.
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Uçak seferlerinin yanı sıra tren seferleri de yapılamıyor.
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Ülke çapında 2 milyon eve de elektrik verilemiyor.
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Osaka'da binalar parçalandı.
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Japonya'nın batısında temmuz ayında meydana gelen heyelan ve su baskınlarında 200 kişi ölmüştü.
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Aynı ay içerisinde etkili olan sıcak hava dalgasında da 130 kişi yaşamını yitirmişti.
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Ada ülkesi, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Japonya tayfun felaket Kyoto Osaka

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