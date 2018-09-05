Cehennem yeryüzüne indi!

Ülkeyi cehenneme çeviren felakette en sıra dışı kareler, ülkenin batısındaki Kyoto, Kobe, Nishinomiya ve Osaka'da çekildi.
Japonya cehenneme döndü
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Kobe'de saatteki hızı 200 kilometreyi bulan tayfun yüzlerce aracı uçurup savurdu.
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Ortaya çıkan tablo, unutulacak gibi değil.
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Osaka'da bir sokağın hali, dehşete düşürdü.
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Kaldırımlar, yollar araçlarla dolu.
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Kentteki bir başka sokak...
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Nishinomiya'daki bir park alanındaki araçlar alev aldı.
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Kansai Uluslararası Havalimanı, sular altında kaldı.
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Havalimanı neredeyse tamamen suya gömüldü.
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Bir gemi, havalimanına giden yolun geçtiği köprüye sürüklendi.
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Yerinden oynayan köprü, trafiğe kapatıldı.
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Gemi ise tanınmaz halde.
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Havadan bakıldığında, pistlerin yerine su kanalları görünüyor.
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Yüzlerce yolcu havalimanında mahsur kalmış durumda.
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Havalimanı deniz kenarında yer alıyor.
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Limanlarda da durum farklı değli.
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Nishinomiya limanında vinçler devrildi.
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Kobe'de ise konteyner bölgesinde yangın çıktı.
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Ve liman harabeye döndü.
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Nishinomiya'da tayfunun sürüklediği gemi, karaya oturdu.
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Burası da Osaka limanı.
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Jebi tayfunu, şimdiye kadar en az 10 can kaybına yol açtı.
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Japon hükümeti, 50 bin kişiye evlerini terk etmeleri emrini verdi.
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Yaklaşık 2 milyon insan için ise tahliye tavsiyesi yayınlandı.
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Uçak seferlerinin yanı sıra tren seferleri de yapılamıyor.
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Ülke çapında 2 milyon eve de elektrik verilemiyor.
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Osaka'da binalar parçalandı.
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Japonya'nın batısında temmuz ayında meydana gelen heyelan ve su baskınlarında 200 kişi ölmüştü.
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Aynı ay içerisinde etkili olan sıcak hava dalgasında da 130 kişi yaşamını yitirmişti.
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Ada ülkesi, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor.
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