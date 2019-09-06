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Ceketinizdeki ter kokusundan kurtulmanın 4 yolu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KENDİN YAP HABERLERİ  | 06.09.2019 11:55 | Son Güncelleme

Hemen hemen her kıyafetle uyum sağlayan, mevsim geçişlerinde giydiğimiz deri ceketler hepimizin dolabında yer alan vazgeçilmez kıyafetlerden. Ancak ceketlere ter kokusu bir kez sinince giymek pek içimizden gelmiyor. Neyse ki, bu kokudan nasıl kurtulacağımızla ilgili birkaç ipucumuz var.

Ceketinizdeki ter kokusundan kurtulmanın 4 yolu

Yıkanabilir kıyafetlerimizdeki ter kokusundan kurtulamak kolay ama özellikle sonbaharda sık sık giydiğimiz deri ceketlerdeki kokudan kurtulmak oldukça zor. Sizin için ter kokusundan kurtulmanıza yardımcı olacak kullanışlı ipuçlarını bir araya getirdik. Bu ipuçları sayesinde ceketiniz tekrar ilk aldığınız gibi olacak.

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Sirke ve su: Bir kovaya kayda değer miktarda sirke ve ılık su doldurun. Ceketi kovaya koyun ve doğru şekilde ıslanmasını sağlayın. Yarım saat beklettikten sonra duru su ile yıkayın. Havadar bir yerde kurumasını sağlayın.

Sprey şişesi: Diğer bir seçenek, bir sprey şişesini ılık su ve sirke ile doldurmaktır. Ceketin içini dışa doğru çevirin ve ceketin içine sirke karışımını püskürtün. Bir gece temiz havada dışarıda bekletin. Ertesi gün ter kokusunun kaybolduğunu göreceksiniz.

Dondurucu: Bir diğer öneri de ceketinizi derin dondurucuya koymak. Ter kokularından kurtulduğunuzu göreceksiniz.

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