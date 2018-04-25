Çekiciliğin Simgesi: Dolgun Göğüsler!

Kadınlığı simgeleyen memelerin asıl özelliği emzirmek olsa da kadın güzelliğinin en belirgin öğesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Memeler, özgüveni de doğrudan etkilemektedir.

Tüm kadınlar, göğüslerinin güzel olmasını isterler. Genetik, emzirme, kilo alıp verme gibi nedenlerden dolayı meme dokusu hacim kaybedebilir ve olduğundan daha küçük bir hal alabilir. Böyle durumlar için iri, daha dolgun, daha büyük, estetik olarak daha güzel göğüsler elde etmek için, göğüs büyütme ameliyatı yapılabilir.

Estetik Görüntüye Gölge Düşürüyor

Memelerinin küçük olduğunu düşünen kadınlarda vücut hatlarındaki orantısızlığı, doğum sonrası meme hacmindeki kaybı düzeltmek, meme büyüklüğündeki simetriyi sağlamak, tıbbi ya da kozmetik nedenlerle yerleştirilen meme implantlarının (protezlerinin) eskimesi ve meme kanseri ameliyatı sonrası, doğuştan meme olmaması durumlarında memeyi yeniden oluşturmak için meme ameliyatları yapılabilir.

Meme ameliyatları sağlık için olduğu kadar, kozmetik içinde oldukça tercih edilmektedir. Memelerin, omuz, göğüs ve kalça ile orantısız olması vücudun estetik görüntüsünü doğrudan etkilemektedir. Meme büyütme ameliyatı ile bu oranı dengeleyerek düzeltmek mümkün.