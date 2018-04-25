Çekiciliğin Simgesi: Dolgun Göğüsler!

Kadınlığı simgeleyen memelerin asıl özelliği emzirmek olsa da kadın güzelliğinin en belirgin öğesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Memeler, özgüveni de doğrudan etkilemektedir.
Tüm kadınlar, göğüslerinin güzel olmasını isterler. Genetik, emzirme, kilo alıp verme gibi nedenlerden dolayı meme dokusu hacim kaybedebilir ve olduğundan daha küçük bir hal alabilir. Böyle durumlar için iri, daha dolgun, daha büyük, estetik olarak daha güzel göğüsler elde etmek için, göğüs büyütme ameliyatı yapılabilir.
Estetik Görüntüye Gölge Düşürüyor
Memelerinin küçük olduğunu düşünen kadınlarda vücut hatlarındaki orantısızlığı, doğum sonrası meme hacmindeki kaybı düzeltmek, meme büyüklüğündeki simetriyi sağlamak, tıbbi ya da kozmetik nedenlerle yerleştirilen meme implantlarının (protezlerinin) eskimesi ve meme kanseri ameliyatı sonrası, doğuştan meme olmaması durumlarında memeyi yeniden oluşturmak için meme ameliyatları yapılabilir.
Meme ameliyatları sağlık için olduğu kadar, kozmetik içinde oldukça tercih edilmektedir. Memelerin, omuz, göğüs ve kalça ile orantısız olması vücudun estetik görüntüsünü doğrudan etkilemektedir. Meme büyütme ameliyatı ile bu oranı dengeleyerek düzeltmek mümkün.
Psikolojiyi Bozuyor
Meme büyütme ameliyatları sağlık açısından zorunlu bir operasyon olarak görülmese de ruhsal ve psikolojik problemler de sağlık sorunları arasında yer alır. Bu açıdan bakıldığında meme büyütme operasyonları sağlık açısından zorunlu bir ameliyat olarak kabul edilebilir.
Göğüs büyütme ameliyatlarında teknolojik olarak en gelişmiş materyallerden biri olan “meme implantları” kullanılır. Günümüzde genellikle kohezif silikon jel implantlar tercih edilmektedir. Bu implantlarla diğer dokulara sızma, patlama gibi riskler ortadan kaldırılmıştır. Meme dokusunun kıvamını en iyi şekilde taklit ettikleri gibi, bu implantların halk arasında “damla” protez olarak adlandırılan “anatomik” tiplerinde yağda yumurta gibi duran meme protezleri de tarihe karışmıştır. Bu şekilde hastalar çıplakken bile implantları fark edilememektedir.
Son zamanlarda yapılan çalışmalarla meme implantları yerine geçebilecek kişinin kendi dokusundan alınan yağ hücreleri meme ameliyatlarında kullanılmaya başlandı. Yağ enjeksiyonu ile yağ dokunun yaşaması sağlanarak yeterli büyütmenin daha az seferde yapılması mümkün olmaktadır.
Genel anestezi altında yapılan ameliyatta, sızı ve şişlik görülebilir. Çok nadir de olsa meme ucunun duyusunda geçici olarak azalma görülebilir. Ancak bunlar geçici komplikasyonlardır.
Op. Dr. Alper Tuncel
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
www.dralpertuncel.com
https://www.instagram.com/dralpertuncel
Okuyucu Yorumları 0 yorum