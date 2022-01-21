Çekiciliğinizi artırmak istiyorsanız esmer teninizi doğru saç rengiyle buluşturun!

Esmer tenlilere eskiden sadece koyu renkler uygun bulunuyordu. Oysa kumral ve sarının doğru seçilen tonları da esmer tenlilere uygulanabilir. Bunun için saç rengini belirlerken cildinizin alt tonuna uygun olan rengi seçmeniz gerekiyor. Ten renginize uyumlu olarak boyattığınız saçlar, sizi olduğunuzdan daha genç ve canlı gösterebilir. İşte esmer tenlileri daha çekici hale getirecek birbirinden güzel saç renkleri!
Pembe cilt alt tonu olan esmerlere soğuk kahverengi çok yakışıyor. Özellikle çikolata kahvesi, cildinizle bütünleşir ve şahane bir uyum sağlar. Bu sayede olduğunuzdan daha canlı ve ışıl ışıl bir görünüm kazanırsınız. Koyu kestane, mocha, çikolata kahvesi gibi kahverenginin tonları; esmer tenlilere yumuşak bir görünüm sağlar.
Esmer tenlilere kızıl ve kızıl kahve tonları çok yakışıyor. Daha iddialı ve cesur bir görünüm için kızıl, yumuşak ve sade görünmek için ise kızıl kahve tonlarını tercih edebilirsiniz. Bu sayede kendinize havalı bir görünüm kazandırabilir ve alışılmışın dışında bir saç rengine sahip olabilirsiniz.
Esmer tenliyseniz sizin için en uygun sarı saç tonu balköpüğü rengi olacak. Balköpüğü rengi özellikle ombre, balyaj ve ışıltı uygulamalarıyla havalı görünmenizi sağlar. Dikkat çekici görünüm yaratırken aynı zamanda cildinize yumuşak bir bitiş kazandırır.
Esmer tenlilerin vazgeçilmez rengi siyah, teninize ışıltı kazandırır. Siyah, saçlarınızı olduğundan daha canlı ve parlak gösterir. Bu sayede daha etkileyici bir görünüm kazanabilirsiniz. At yelesi gibi görünen canlı saçlara sahip olmak için saçlarınızda siyah rengini tercih edebilirsiniz.
Kumral saçlardan hoşlanıyorsanız altın kahve tonları tam size göre. Esmer tenlilere çok yakışan altın kahverengi, cildinizin olduğundan daha aydınlık ve genç görünmesini sağlar. Özellikle cansız saçlara sahipseniz saçınıza ışıltı katacak altın kahve tonlarını seçebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum