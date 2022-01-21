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Çekiciliğinizi artırmak istiyorsanız esmer teninizi doğru saç rengiyle buluşturun!

21.01.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç renginize karar verirken ten rengiyle uyumuna dikkat etmenizde fayda var. Ten renginizle uyum sağlamayan saç renkleri sizi olduğunuzdan yaşlı ve yorgun gösterebilir. Saçlarınızı boyatmadan önce ten renginize en çok yakışacak rengi belirlemelisiniz. Esmer tenlilere en çok yakışan saç renkleri ile karşınızdayız!

Çekiciliğinizi artırmak istiyorsanız esmer teninizi doğru saç rengiyle buluşturun!

Esmer tenlilere eskiden sadece koyu renkler uygun bulunuyordu. Oysa kumral ve sarının doğru seçilen tonları da esmer tenlilere uygulanabilir. Bunun için saç rengini belirlerken cildinizin alt tonuna uygun olan rengi seçmeniz gerekiyor. Ten renginize uyumlu olarak boyattığınız saçlar, sizi olduğunuzdan daha genç ve canlı gösterebilir. İşte esmer tenlileri daha çekici hale getirecek birbirinden güzel saç renkleri!

SOĞUK KAHVERENGİ İLE DAHA CANLI GÖRÜNÜM

Pembe cilt alt tonu olan esmerlere soğuk kahverengi çok yakışıyor. Özellikle çikolata kahvesi, cildinizle bütünleşir ve şahane bir uyum sağlar. Bu sayede olduğunuzdan daha canlı ve ışıl ışıl bir görünüm kazanırsınız. Koyu kestane, mocha, çikolata kahvesi gibi kahverenginin tonları; esmer tenlilere yumuşak bir görünüm sağlar.

İDDİALI GÖRÜNÜM İÇİN KIZIL TONLARI

Esmer tenlilere kızıl ve kızıl kahve tonları çok yakışıyor. Daha iddialı ve cesur bir görünüm için kızıl, yumuşak ve sade görünmek için ise kızıl kahve tonlarını tercih edebilirsiniz. Bu sayede kendinize havalı bir görünüm kazandırabilir ve alışılmışın dışında bir saç rengine sahip olabilirsiniz.

ESMERLERE UYGUN SARI TONU: BALKÖPÜĞÜ RENGİ

Esmer tenliyseniz sizin için en uygun sarı saç tonu balköpüğü rengi olacak. Balköpüğü rengi özellikle ombre, balyaj ve ışıltı uygulamalarıyla havalı görünmenizi sağlar. Dikkat çekici görünüm yaratırken aynı zamanda cildinize yumuşak bir bitiş kazandırır.

ASİL GÖRÜNÜM İÇİN SİYAH SAÇLAR

Esmer tenlilerin vazgeçilmez rengi siyah, teninize ışıltı kazandırır. Siyah, saçlarınızı olduğundan daha canlı ve parlak gösterir. Bu sayede daha etkileyici bir görünüm kazanabilirsiniz. At yelesi gibi görünen canlı saçlara sahip olmak için saçlarınızda siyah rengini tercih edebilirsiniz.

KUMRAL SEVERLER İÇİN ALTIN KAHVE TONLARI

Kumral saçlardan hoşlanıyorsanız altın kahve tonları tam size göre. Esmer tenlilere çok yakışan altın kahverengi, cildinizin olduğundan daha aydınlık ve genç görünmesini sağlar. Özellikle cansız saçlara sahipseniz saçınıza ışıltı katacak altın kahve tonlarını seçebilirsiniz.

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