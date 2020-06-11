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  4. Çekim yaptığı sırada engerek yılanı böyle saldırdı

Çekim yaptığı sırada engerek yılanı böyle saldırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 11.06.2020 10:13 | Son Güncelleme

Bartın'da, Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki köyde tarihi eser olduğu sanılan alanı görüntüleyen Serkan Öztamur’a (29) 1 metre uzunluğunda boynuzlu engerek yılanı saldırdı. Çekim yaparken yılanın saldırısına uğrayan Öztamur, o anları da kamerayla kaydetti.

Doğa fotoğrafları ve görüntüleri çeken Serkan Öztamur, Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki bir köyde tarihi eser olduğu sanılan alanı görüntülemeye karar verdi. Kaya mezarına benzeyen oyuğu ve etrafını kamera ile çekmeye başlayan Öztamur, ilginç ana tanıklık etti. Kaya mezarının üzerinde bulunan yılanı gören Öztamur, kamerasıyla ona doğru yaklaşarak, görüntüsünü çekmeye çalıştı. 1 metre uzunluğundaki yılan Öztamur’un kamerasına saldırdı. Saldırı anında geri kaçan Öztamur, yılanın kendisini ısırmasından kurtuldu. Bir süre daha çekime devam eden Öztamur, yılanın gözden kaybolmasından sonra evine döndü. Hangi yılanı görüntülediğini merak eden doğasever Öztamur, internetten yaptığı araştırmayla Türkiye’nin en zehirli yılan türleri arasında yer alan boynuzlu engerek yılanını görüntülediğini öğrendi.

'ÇOK KORKTUM'

Büyük tehlike atlattığını söyleyen Serkan Öztamur, "Burada kaya mezarları vardı. Onları merak ettiğim için görüntülemeye başladım. Kaya mezarını biraz görüntüledikten sonra bir yılan gördüm. Görüntüsünü almak için kameramı yaklaştırdım, bir anda üzerime atladı. Sonra yılan gözden kayboldu. Bende umursamadım, eve gittim. Sonrasında internetten yaptığı araştırmada çok tehlikeli ve zehirli bir tür olan engerek yılanı olduğunu gördüm. Çok şaşırdım. Ama çok korktum. Ben zehirli bir yılan olduğunu da bilmiyordum. Verilmiş sadakamız varmış ayrıca boynuzlu engerek yılanını da sanırım ilk kez görüntüleyen ben oldum. Kendimi şanslı hissediyorum. Büyük bir tehlike atlattım ama yine doğa çekimlerime devam edeceğim” dedi.

2015 YILINDA MİLLİ PARKTA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan 37 bin hektarlık alanı kaplayan Küre Dağları Milli Parkı fauna listesinde yer alan boynuzlu engerek yılanı, 2015 yılında, yaban hayatı teknikeri Yusuf Ardıç tarafından ilk kez fotoğraflanarak, envantere listesine eklenmişti.

(DHA)

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