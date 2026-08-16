Çekirdeklerin aromasını uçuruyor olabilirsiniz! Kahve paketini açtığınız andan itibaren yapmamanız gereken 10 saklama hatası

1. Şeffaf cam kavanozlar kahveyi bozar.

Tezgahının üstünde o kahve çekirdekleri sana çok havalı görünüyor, biliyoruz. Ama ışık, kahvenin en büyük düşmanlarından biridir! Işığa maruz bıraktığın kahvenin kimyasal yapısı bozulur ve o zengin aromadan geriye sadece acı bir tat kalır.

2. Buzdolabı nemi kahvenin tadını mahveder.

Yapma, etme! Buzdolabın nem doludur. Kahve çekirdeğin ise sünger gibidir; ortamdaki tüm nemi ve daha da kötüsü dünkü kıymalı makarnanın kokusunu içine çeker. Sonuç: Soğan aromalı espresso!

3. Oksijen kahveyi saniyeler içinde bayatlatır.

"Bir şey olmaz ya" deyip paketi mandalla tutturup bırakıyor musun? Oksijen, kahveni saniyeler içinde bayatlatmaya başlar. Hava alan kahven, yağlarını kaybeder ve posaya döner. Paketin havasını iyice indirip, hava sızdırmaz kilit kullanmalısın.

4. Yüksek ısı aromatik yağları eritir.

Yer darlığından kahve kavanozunu ocağının hemen yanındaki tezgaha koyuyorsan geçmiş olsun. Yüksek ısı, çekirdeklerin içindeki o mucizevi aromatik yağları eritir ve uçurur. Kahveni serin yerlerde saklamalısın.

5. Kahve demlenmeden hemen önce öğütülür.

Çekirdek halindeki kahven zırhlı bir asker gibidir. Onu öğüttüğün an yüzey alanı bin katına çıkar ve havayla temas eden her nokta anında bayatlamaya başlar. Kahveni, demlenmeden hemen önce ve tüketeceğin miktar kadar öğütmelisin!

6. Düz poşetler kahve çekirdeklerini boğar.

Kahve paketlerinin üzerindeki o küçük yuvarlak delikleri (valf) görmüşsünüzdür. Onlar süs değil! Kahve kavrulduktan sonra gaz salınımı yapar. Valf, içerideki gazın dışarı çıkmasını sağlar ama içeri hava sokmaz. Düz poşetler kahveyi boğar.

7. Rutubet kahvenin küflenmesine zemin hazırlar.

Su ısıtıcının tam üstündeki dolap veya sürekli buhar altındaki tezgah üstlerin... Nem, kahvenin küflenmesine ve aromatik hücrelerinin tamamen sönmesine neden olur. Kuru ve nemsiz bir kiler senin için en iyisidir.

8. Büyük paketler kahvenin lezzetini yok eder.

Fiyatı daha uygun diye 1 kiloluk paket açıp onu 3 ayda bitirmeye çalışıyorsan, son 1 ayda içtiğin şey sadece "kahve aromalı sıcak su" olacaktır. Tüketim hızınıza göre, küçük paketler (250g) alman senin için her zaman daha mantıklı.

9. Gevşek kapaklar uçucu aromaları kaçırır.

Acelen vardı, kahveni aldın ve kavanozun kapağını tam oturtmadın. O sırada havaya karışan uçucu aromalar bir daha asla geri gelmeyecek. Kahve kabının kapağını kapatırken o "tıss" sesini veya vakum hissini mutlaka duymalısın!

10. Islak kaşıklar kavanozu küf yuvasına çevirir.

Kahveyi alırken aceleyle o an kullandığın nemli veya ıslak kaşığı paketin içine daldırıyor musun? Çekirdeklerin ya da tozun arasına bıraktığın o bir damla su, kutunun içinde kendi mikro ekosistemini kurar ve kahveni hızla küflendirir. Her zaman kupkuru kaşık kullanmalısın!