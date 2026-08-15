Kahve alışkanlıklarına göre iş yerindeki sabrını ölçüyoruz!

1/8
Sabah işe gelir gelmez ilk yaptığın şey ne?
Kendime hemen bir kahve hazırlarım.
Önce masama oturur, sonra kahvemi alırım.
Toplantıdan toplantıya koşarım.
2/8
Kahveni nasıl içmeyi seversin?
Çalışırken yavaş yavaş içerim.
İş yaparken unutur, buz gibi olunca içerim...
Sıcakken tek seferde bitiririm.
3/8
Toplantıya giderken kahveni yanına alacak olsan hangisini seçersin?
4/8
Peki, günün ilk kahvesi hangisi olur?
5/8
İş arkadaşın yanlışlıkla senin kahveni içti. İlk tepkin ne olur?
Sorun değil, yenisini alırım.
Kahvemi kimseye emanet etmem zaten!
Ben de onunkini içerim. 😂
6/8
Kahven bitti ama makinede de kahve kalmamış...
Dışarı çıkar yenisini alırım.
7/8
Yoğun bir iş gününde kaç fincan kahve içersin?
Tek kahveyle idare ederim.
2 fincandan fazla içemem.
Bir yerden sonra saymayı bırakırım.
8/8
Kahveni en çok nerede içmeyi seviyorsun?