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Kahve alışkanlıklarına göre iş yerindeki sabrını ölçüyoruz!

Kimileri güne kahvesiz başlayamaz, kimileri ise günde dört fincan içmeden ayılamaz! Peki kahve içerken farkında olmadan sergilediğin alışkanlıkların, iş yerindeki sabır seviyeni de ele veriyor olabilir mi? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇

Kahve alışkanlıklarına göre iş yerindeki sabrını ölçüyoruz!

Kahve alışkanlıklarına göre iş yerindeki sabrını ölçüyoruz!

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Sabah işe gelir gelmez ilk yaptığın şey ne?

Sabah işe gelir gelmez ilk yaptığın şey ne?
Kendime hemen bir kahve hazırlarım.
Önce masama oturur, sonra kahvemi alırım.
Maillerime bakarım.
Toplantıdan toplantıya koşarım.
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Kahveni nasıl içmeyi seversin?

Kahveni nasıl içmeyi seversin?
Çalışırken yavaş yavaş içerim.
İş yaparken unutur, buz gibi olunca içerim...
Sürekli tazelerim.
Sıcakken tek seferde bitiririm.
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Toplantıya giderken kahveni yanına alacak olsan hangisini seçersin?

Toplantıya giderken kahveni yanına alacak olsan hangisini seçersin?
Termos
Büyük seramik kupa.
Karton kahve bardağı.
Cam bardak.
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Peki, günün ilk kahvesi hangisi olur?

Filtre kahve
Latte
Espresso
Americano
Mocha
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İş arkadaşın yanlışlıkla senin kahveni içti. İlk tepkin ne olur?

İş arkadaşın yanlışlıkla senin kahveni içti. İlk tepkin ne olur?
Sorun değil, yenisini alırım.
Biraz sinir olurum. 🙄
Kahvemi kimseye emanet etmem zaten!
Ben de onunkini içerim. 😂
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Kahven bitti ama makinede de kahve kalmamış...

Kahven bitti ama makinede de kahve kalmamış...
Çay içerim.
Dışarı çıkar yenisini alırım.
Bugünlük idare ederim.
Yeniden kahve demlerim.
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Yoğun bir iş gününde kaç fincan kahve içersin?

Yoğun bir iş gününde kaç fincan kahve içersin?
Tek kahveyle idare ederim.
2 fincandan fazla içemem.
En az 3 fincan...
Bir yerden sonra saymayı bırakırım.
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Kahveni en çok nerede içmeyi seviyorsun?

Kahveni en çok nerede içmeyi seviyorsun?
Bilgisayar başında.
Ofis mutfağında.
Balkonda veya dışarıda.
Ofise giderken yolda.
Anahtar Kelimeler:
Philips Kahve Philips Ev Aletleri
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