Kahve alışkanlıklarına göre iş yerindeki sabrını ölçüyoruz!

Kendime hemen bir kahve hazırlarım.

1/8 Sabah işe gelir gelmez ilk yaptığın şey ne?

İş yaparken unutur, buz gibi olunca içerim...

2/8 Kahveni nasıl içmeyi seversin?

4/8 Peki, günün ilk kahvesi hangisi olur?

5/8 İş arkadaşın yanlışlıkla senin kahveni içti. İlk tepkin ne olur?