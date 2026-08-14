Ofisteki kahve bardağı seçimine göre iş arkadaşların senin hakkında ne düşünüyor?
Ofiste kullandığın kahve bardağı sandığından çok daha fazla şey anlatıyor olabilir! Kocaman kupalar, minik fincanlar, termoslar ya da rengarenk bardaklar... Bakalım senin bardak tercihin, ofiste nasıl biri olduğun konusunda hangi mesajı veriyor? Hadi seçimlerini yap, sonucu öğren!
Son Güncelleme:
+
Yorum Yap
+
Ofisteki kahve bardağı seçimine göre iş arkadaşların senin hakkında ne düşünüyor?
1/8
Sabah masanda hangi bardağı görmek istersin?
2/8
Toplantıya giderken eline hangisini alırsın?
Siyah mat kupa.
Karton kahve bardağı.
Çelik termos.
Beyaz porselen kupa.
3/8
Öğle yemeğinden sonra Türk kahveni hangi fincanda içersin?
4/8
Kahve için hangi bardağı asla seçmezsin?
Küçük fincanlar hiç benlik değil!
Cam fincan.
Karton bardaktan asla içmem.
Seramik kupa.
5/8
Bir iş arkadaşın sana bardak hediye edecek. Hangisini seçersin?
6/8
Ofiste en stresli anında, kahveni hangi cam bardakta içmek istersin?
7/8
Cuma günü son kahveni hangi bardakta içmek istersin?
Dev bir kupada!
Cam latte bardağında.
Termosta
Klasik porselen fincanda.
8/8
Ofise girdiğin an dikkatini çeken ilk bardak hangisi olur?
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.