Ofisteki kahve bardağı seçimine göre iş arkadaşların senin hakkında ne düşünüyor?

1/8 Sabah masanda hangi bardağı görmek istersin? 2/8 Toplantıya giderken eline hangisini alırsın? Siyah mat kupa. Karton kahve bardağı. Çelik termos. Beyaz porselen kupa. 3/8 Öğle yemeğinden sonra Türk kahveni hangi fincanda içersin? 4/8 Kahve için hangi bardağı asla seçmezsin? Küçük fincanlar hiç benlik değil! Cam fincan. Karton bardaktan asla içmem. Seramik kupa. 5/8 Bir iş arkadaşın sana bardak hediye edecek. Hangisini seçersin? 6/8 Ofiste en stresli anında, kahveni hangi cam bardakta içmek istersin? 7/8 Cuma günü son kahveni hangi bardakta içmek istersin? Dev bir kupada! Cam latte bardağında. Termosta Klasik porselen fincanda. 8/8 Ofise girdiğin an dikkatini çeken ilk bardak hangisi olur?