HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çekler, Prag sokaklarında 'koronavirüse veda' partisi yaptı

Çekler, Prag sokaklarında 'koronavirüse veda' partisi yaptı

01.07.2020 20:13 | Son Güncelleme

Avrupa'nın koronavirüs salgınını erken ve sıkı önlemlerle en zararsız atlatmış görünen ülkelerinden Çek Cumhuriyeti'nin başkentinde düzenlenen kutlamaya binlerce kişi katıldı.

Çekler, Prag sokaklarında 'koronavirüse veda' partisi yaptı

Her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu hafta koronavirüs salgınının yakında bitecek gibi görünmediğini söylediyse de günlük yeni vaka sayılarının 15'e kadar düştüğü Çek Cumhuriyeti'nin başkentinde Salı akşamı dev bir koronavirüse veda partisi vardı.

Prag'daki Charles Köprüsü üzerine kurulan 500 metre uzunluğundaki yemek masasının etrafında toplanan binlerce davetli, evlerinden getirdikleri yiyecek ve içecekleri paylaştılar.

Oturma düzeni halen sıkı sosyal mesafe önlemleri uygulayan ülkelerde hayal bile edilemeyecek kadar samimiydi ve herkes getirdiği yiyecekleri yakınındakilerle paylaşmaya teşvik edildi.

10 milyon nüfuslu Çek Cumhuriyeti'nde salgının başlangıcından itibaren toplam 12 bin kişi hastalandı ve yaklaşık 350 kişi hayatını kaybetti.

Partiyi düzenleyenler kentte turist olmaması sayesinde böyle bir organizasyon yapabildiklerini söylediler.

Yan yana oturan binlerce kişi performansları takip etti

Düzenleyicilerden kafe işletmecisi Ondrej Kobza Fransız Haber Ajansı AFP'ye "Koronavirüs krizinin sonunu, insanları buluşturup, komşularıyla sandviçlerini paylaşmaktan çekinmediklerini göstermelerini sağlayarak kutlamak istedik" dedi.

Önceden rezervasyon istenen partide bütün yerler ayrılmıştı.

People sit at a long table on the Charles Bridge

Musicians perform as diners sit at a gigantic table

Katılanlardan Galina Khomchenko-Krejcikova, parti ilanını Facebook'ta gördüğünü söyleyerek "ilginç olacağını düşündüm" dedi.

Gece mesaisi yaptığı için yiyecek bir şey hazırlayamamıştı ama "Evden biraz şarap ve atıştırmalık şeyler getirdim" diye sürdürdü.

Çek Cumhuriyeti erken sokağa çıkma sınırlamaları koyarak salgını hafif atlatmayı başarmış görünüyor.

Geçen hafta hükümet 1000 kişiye kadar insanın bir araya gelmesini serbest bırakmıştı. Ülkede yüzme havuzları, müzeler, hayvanat bahçeleri ve tarihi kaleler de ziyaretçi sınırlaması olmadan açılmaya başlandı.

Restoranlar, barlar ve publar bir aydır iç mekanlarda hizmet verebiliyor.

Residents watch live music as they take part in the celebration

'İyimserlik havası'

Rob Cameron, BBC Prag Muhabiri

Prag'ın bu tarihi ve turistik köşesinde müzik ve çatal bıçak sesleri eşliğinde herkesin Çekçe konuştuğunu duymak çok sıra dışı bir durum.

Turistlerin yokluğunda Charles Köprüsü bu pırıl pırıl güneşli günde upuzun bir yemek masasına dönüştürülmüştü.

Örgütleyenler bunun bir dönemin sonu olduğunu söylese de katılan herkes, henüz kutlama yapmak için çok erken olabileceğini kabul ediyor.

Ama Çeklerin erken ve kararlı davranmaları sayesinde bu belayı savuşturmuş olabilecekleri duygusu içinde oldukları da kesinlikle hissediliyor.

Önlemlerin gevşetilmesinden sonra yeni vaka sayıları artmadı. Prag dışında bir kaç yerde bir kaç vaka kümesi olsa da bunların toplamı 15 civarında.

Köprüdeki partide, insanlar yeniden normal hayatın ne olduğunu hatırlarken kuvvetli bir iyimserlik de seziliyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu! Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu!
BMGK, 90 gün küresel insani ateşkes kararını kabul ettiBMGK, 90 gün küresel insani ateşkes kararını kabul etti
Antalya 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleriAntalya 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

En Çok Okunan Haberler

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Instagram paylaşımı dünya rekoru kırdı

Instagram paylaşımı dünya rekoru kırdı

İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

Albayrak ailesine çirkin saldırı hakkında Erdoğan'dan açıklama

Albayrak ailesine çirkin saldırı hakkında Erdoğan'dan açıklama

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu! 'Yanlışlıkla oldu'

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu! 'Yanlışlıkla oldu'

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Diğer Haberler
Bulgaristan güreş şampiyonu IŞİD üyeliğinden tutuklandı

Güreş şampiyonu IŞİD üyesi çıktı!

BMGK, 90 gün küresel insani ateşkes kararını kabul etti

BMGK, 90 gün küresel insani ateşkes kararını kabul etti

Son dakika! ABD'den Ayasofya açıklaması: Müze olarak kalmalı

ABD'den Ayasofya açıklaması

Fransa'dan Türkiye için toplantı çağrısı!

Fransa'dan Türkiye için toplantı çağrısı!

Reuters duyurdu: Oxford'un koronavirüs aşısında insanlı denemeler başarılı

Reuters duyurdu: Aşıda insanlı denemeler başarılı!

Çin lideri Şi'ye benzeyen sanatçının sosyal medya hesabı kapatıldı

Çin Liderine benzerliği başına dert oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.