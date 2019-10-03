HABER

Çekmeköy'de aracın içerisinde bir kişi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 00:35 | Son Güncelleme

Çekmeköy'de 3 gün önce kayıp ihbarı verilen bir kişi otomobilinde ölü olarak bulundu.

Çekmeköy'de aracın içerisinde bir kişi ölü bulundu

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA)
Çekmeköy'de 3 gün önce kayıp ihbarı verilen bir kişi otomobilinde ölü olarak bulundu. Ölen kişinin cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.
Olay, Çamlık Mahallesi Çamlık Sokakta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce evden ayrılan Ömür Kuru (44) için akrabaları tarafından kayıp ihbarı verildi. Kuru mahallede aranmaya başlandı. Akrabalarından biri akşam saatlerinde Kuru'nun otomobilini fark etti. Kuru'nun akrabası durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis otomobilde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek olay yerine sağlık ekibi ve çilingir çağırdı. Kapı çilingir tarafından açılırken, sağlık ekipleri Ömür Kuru'un hayatını kaybettiği belirledi. Kuru'nun akrabaları da olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Çekmeköy, Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nün bağlı ekipleri çevrede ve araçta uzun bir süre incelemelerde bulundu. Ekiplerin ilk incelemesinde cesedin herhangi gibi bir kesici aletle veya vücudun da darp izlerine rastlanmazken nasıl öldüğünün raporu Adli Tıp Kurumunda belli olacağı belirtildi. Savcı'nın olay yerinde incelemelerin ardından cenaze İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurum'un morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

Çekmeköy'de aracın içerisinde bir kişi ölü bulundu

Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz' Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz'
Burası Bodrum! Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü! Burası Bodrum! Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü!
Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muş’ta 1 terörist teslim oldu

Muş’ta 1 terörist teslim oldu

Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü! Bodrum savaş alanına döndü

Burası Bodrum! Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü!

Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!

Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!

İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı

İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı

2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

2 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.