Çekmeköy'de göçük

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de, İSKİ'nin kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.
Nişantepe Mahallesi Nadide Sokak'ta İSKİ'nin kazı çalışması sırasında oluşan göçükte, 5 işçi toprak altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Toprak altında kalan işçilerden 3'ü vatandaşların yardımıyla biri kendi imkanlarıyla biri de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İtfaiye tarafından kurtarılan işçi ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!
İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı
Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
AK Partili eski milletvekili Ziyaeddin Yağcı hayatını kaybetti
AK Parti'de adaylık başvurularının başladığı gün Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
CHP'den Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu
Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...
Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...
Masaj koltuğuna oturmadan bir kez daha düşünün
Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Tüm dışkısal maddeler...
Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!
Yıllardır konuşuluyordu... Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy X sonunda geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum