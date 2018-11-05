Çekmeköy'de göçük

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de, İSKİ'nin kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Nişantepe Mahallesi Nadide Sokak'ta İSKİ'nin kazı çalışması sırasında oluşan göçükte, 5 işçi toprak altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan işçilerden 3'ü vatandaşların yardımıyla biri kendi imkanlarıyla biri de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiye tarafından kurtarılan işçi ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

