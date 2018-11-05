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Çekmeköy'de göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:33 | Son Güncelleme

İSKİ'nin kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte, 5 işçi toprak altında kaldı - İşçilerden 3'ü vatandaşların yardımıyla biri kendi imkanlarıyla biri de itfaiye tarafından kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de, İSKİ'nin kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Nişantepe Mahallesi Nadide Sokak'ta İSKİ'nin kazı çalışması sırasında oluşan göçükte, 5 işçi toprak altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan işçilerden 3'ü vatandaşların yardımıyla biri kendi imkanlarıyla biri de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiye tarafından kurtarılan işçi ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Çekmeköy göçük İSKİ yaralı

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