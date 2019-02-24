HABER

Çekmeköy'de trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 04:21 | Son Güncelleme

Çekmeköy'de trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüsün önce yolcu otobüsüne, daha sonra da bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu, Çekmeköy Baklacı mevkisinde Cahit Hoca yönetimindeki 09 PR 994 plakalı panelvan minibüs, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak önce aynı yönde seyir halindeki 16 RH 133 plakalı yolcu otobüsüne, ardından sağ şeritteki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüs içerisinde sıkışan sürücü Cahit Hoca ile yanında bulunan Gülden Hoca itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kar yağışı ve zeminin kayganlaşması nedeniyle başka kazaların da meydana gelmemesi için belediye ekipleri otoyolda tuzlama çalışması yaptı.

Ekiplerin çalışmasının ardından minibüs çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Kuzey Marmara Otoyolundaki kazada araçta sıkışan karı-koca yaralandı  Kuzey Marmara Otoyolundaki kazada araçta sıkışan karı-koca yaralandı  
Yoğun kar yağışı sonrası uyarılar peş peşe geldi!Yoğun kar yağışı sonrası uyarılar peş peşe geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy istanbul İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu kar yağışı trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Venezuela'da sıcak saatler! Orduda kopmalar başladı

Venezuela'da sıcak saatler! Orduda kopmalar başladı

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Samet Aybaba'dan hakeme şok sözler!

Samet Aybaba'dan hakeme şok sözler!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! İSKİ ve AKOM'dan peş peşe uyarı geldi!

Yoğun kar yağışı sonrası uyarılar peş peşe geldi!

Hava trafiğine kar engeli! İptal edilen seferler var!

Hava trafiğine kar engeli!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hazırladı! O video ilk kez yayınlandı!

Cumhurbaşkanlığı hazırladı! O video ilk kez yayınlandı

İSKİ'den İstanbullular'a önemli uyarı: Önleminizi alın

İSKİ'den İstanbullular'a önemli uyarı!

23 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

23 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Esenyurt'ta trafoya giren genç yanarak can verdi

Trafoya giren genç yanarak can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.