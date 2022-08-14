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  4. Çekya'da Formula 2 arabasıyla otoyola çıktı! Polisi alarma geçiren olay

Çekya'da Formula 2 arabasıyla otoyola çıktı! Polisi alarma geçiren olay

14.08.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya’da, Formula 2 yarış arabasıyla Orta Bohemya D4 otoyolunda hız yapan sürücü ortalığı birbirine kattı. Çekya polisi ise trafiği tehlikeye atan sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı. Polis yetkilisi sürücüyü yakalayabildikleri takdirde 5 bin ila 10 bin çek korunası ceza keseceklerini söyledi. Ülkede 2019 yılında da benzer bir araç otoyolda kazaya sebebiyet vermişti.

Çekya'da Formula 2 arabasıyla otoyola çıktı! Polisi alarma geçiren olay

Çekya’nın Orta Bohemya D4 otoyolunda bir sürücü, Formula 2 yarışlarında kullanılan Dallara marka yarış arabasıyla görüntülendi. Trafiği tehlikeye atan sürücüyü bulmak için polis alarma geçti.

"TRAFİĞE ÇIKMASI YASAK"

Trafiği tehlikeye atan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlatan polis, sürücünün 2019 yılında benzer bir araç ile otoyola çıkan aynı sürücü olduğunu düşünüyor.

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Orta Bohemya Polis Sözcüsü Vlasta Suchankova yaptığı açıklamada, “Yarış arabası ile ilgili henüz bir işlem başlatmadık fakat görünüşe göre bunun 2019 yılındaki sürücü olduğunu düşünüyoruz. Bu araçların trafiğe çıkması yasaktır. Ayrıca plakaları ve sinyal lambaları bulunmuyor. Eğer sürücüyü yakalayabilirsek 5 bin ila 10 bin çek korunası (yaklaşık 200 ila 400 euro) para cezası ve 6 aydan 1 yıla kadar ehliyete el koyma cezası ile cezalandırılacaktır” dedi.

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BENZER BİR ARAÇ KAZAYA KARIŞMIŞTI

Çekya’da 2019 yılında benzer bir araçla otoyola çıkan ve kazaya sebebiyet veren sürücünün, kullandığı araç daha sonra park edilmiş halde bulunmuştu. Kaza nedeniyle mahkemeye çıkarılan 45 yaşındaki araç sahibi, aracı kullanmadığını söyleyerek suçlamaları reddetmişti. Sürücünün mevcut görüntülerde kask takması nedeniyle kimliği tespit edilememesi nedeniyle mahkeme, delil yetersizliğinden aracın sahibini serbest bırakmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çekya formula otoban
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