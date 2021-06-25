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Çekya’da şiddetli kasırga: 150 yaralı! "Durum korkunç"

25.06.2021 03:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya’nın Moravia bölgesinde etkili olan şiddetli kasırga, ilk belirlemelere göre çok sayıda evin hasar görmesine ve 150 kişinin yaralanmasına neden oldu. Öte yandan bölgede bulunan bir Türk TIR şoförünün de kasırga nedeniyle yaralandığı öğrenildi.

Çekya’da şiddetli kasırga: 150 yaralı! "Durum korkunç"

Güney Moravia İtfaiyesinden Çek basınına yapılan açıklamalara göre, en az 7 köyde ciddi hasar görüldü, birçok ev yıkıldı. Çöken binalar altında kalanlara yönelik arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor.

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EN AZ 150 YARALI

İtfaiye yetkilileri, kasırga nedeniyle en az 150 kişinin çeşitli derecelerde yaralandığı bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Jan hamacek, çok sayıda itfaiye, ambulans ve özel ekibin gönderildiği bölgeye yönelik bir kriz ekibi oluşturulacağını söyledi.

Fırtınadan en fazla etkilenen bölgelerden olan Hrusky Belediye Başkan Yardımcısı Marek Babis, "Kasırga yerleşim birimimizin yarısını yerle bir etti. Geriye sadece evlerin duvarları kaldı. Kilisemiz ve okulumuzun çatısını da uçuran kasırga 100 yıllık ağaçları da devirdi. Durum korkunç." diye konuştu.

Uzmanlar, ülke tarihinin tespit edilen en güçlü kasırgası olduğuna işaret ederek, kasırganın 3 ya da 4 kuvvetinde olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

KASIRGADAN TÜRK TIR ŞOFÖRÜ DE ETKİLENDİ

Öte yandan bölgede bulunan bir Türk tır şoförü de kasırga nedeniyle yaralandı.

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralanan Türk vatandaşıyla irtibata geçildiğini, şoförün yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bağış, ayrıca bu bölgede bulunan Türk şehitliğinin kasırgadan etkilenip etkilenmediğini belirlemek üzere elçilikten bir ekibin yarın kasırganın etkili olduğu Güney Moravia'ya gideceğini ifade etti. (AA)

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