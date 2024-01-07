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  4. Celal Şengör canlı yayında Atatürk'ü anlatırken gözyaşlarını tutamadı! Dedelerinin o sözlerini hatırlattı

Celal Şengör canlı yayında Atatürk'ü anlatırken gözyaşlarını tutamadı! Dedelerinin o sözlerini hatırlattı

07.01.2024 22:17 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatırken duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Celal Şengör, "Bakın benim ailemin tamamı Rumelilidir. Benim rahmetli iki dedem derdi ki; ‘Biz vatan kaybetmiş insanlarız. Atatürk bize bir vatan hediye etti." ifadelerini kullandı.

Celal Şengör canlı yayında Atatürk'ü anlatırken gözyaşlarını tutamadı! Dedelerinin o sözlerini hatırlattı

Prof. Dr. Celal Şengör, Halk TV'de yayınlanan “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar” programında gözyaşlarını içinde Atatürk'ü anlattı.

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"O VATANA SAHİP ÇIKALIM"

Duygusal anlar yaşayan Şengör "Bakın benim 2 dedem, "Biz vatan kaybetmiş insanlarız. Atatürk bize bir vatan hediye etti. O vatana sahip çıkalım" derdi. Bakın biz bu vatanı bu çocuklara bırakacağız. Anneler babalar unutmayın Atatürk'ü hatırlayın hatırlatın. Biz bu vatanı ne şartlarda kazandık. Vatanımızı içinde kaçılan değil, özlenen bir yer haline getirelim." ifadelerini kullandı.
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Şengör "Atatürk'ün dedikleri hayat ansiklopedisi gibi. Çünkü Atatürk, Anadolu köyünün ne halde olduğunu biliyor. Bizimkiler Türk olduğunu hatırlamıyor. O köylerin ne halde olduğunu biliyordu. Anadolu insanının ne halde olduğunu bilen bir liderdi. Türk olduğunu bilen bir liderdi. " dedi.
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