Celal Şengör “İstanbul’dan taşın” dedi ve uyardı! “İstanbul depremi bayağı yakınlaşmış”

Celal Şengör, gazeteci Fatih Altaylı ile yaptığı konuşma sonrasında Marmara depremi hakkında önemli uyarılarda bulundu. “İstanbul depreme hazır değil.” diyen Şengör, “Bu deprem müthiş kötü bir haberdir. 22 yıl içinde Düzce’de olan ikinci deprem bu.” İfadelerine yer verdi. Olası bir Marmara depremi hakkında da söylemlerde bulunan Celal Şengör, “İstanbul depremi bayağı yakınlaşmış” dedi.

Celal Şengör’den kritik uyarı!

Avusturya’da bulunan Celal Şengör, Fatih Altaylı ile yaptığı konuşma sırasında dün sabah saatlerinde Düzce’de gerçekleşen deprem hakkında bilgiler verdi. Altaylı açıklamaları Habertürk'te yer alan köşesinde paylaştı.

Şengör “22 yıl içinde Düzce’de olan ikinci bir deprem bu. Oysa herkes Düzce’nin gerilimini boşalttığını ve uzunca bir süre ciddi bir deprem olmayacağını düşünüyordu. Öyle olmadığını gördük.” İfadelerine yer verdi. Bu cümlelerden sonra akıllara beklenen büyük Marmara depremi geliyor.

Celal Şengör Marmara depremi hakkında konuştu

Yıllardır beklenen büyük Marmara depreminin kapıda olduğunu belirten Celal Şengör, “İstanbul’u bir kez daha uyarıyorum. Ve belki bundan sonra bir kez uyarma fırsatımız dahi olmayabilir. Sana tavsiyem İstanbul’dan, şehir içindeki evinden taşın. O kadar hazırlıksızız ki, bir doğalgaz boru hattının kırılması bile yeter. Taşın çünkü Fatih’siz bir hayat istemiyorum.” dedi.

Yaklaşan büyük Marmara depremi hakkında bunları söyleyen Celal Şengör’e göre Düzce’de yaşanan deprem sonrası faylardaki stres birikimleri had safhaya ulaşmış durumda.

