HABER

Çelik: "Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 14:16 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır. Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek" - "Çocuklarımızın eğitimlerinde en üst düzeyde yarar sağlamak için bütünleştirici ve kapsayıcı eğitim politikası çerçevesinde hizmetler Bakanlığımız tarafından hassasiyetle sürdürülmektedir. Bakanımız ve Bakanlığımız ve hepimiz bu konuda çok hassasız"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır. Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından, "Aksaray'da özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen veliler, otizmli öğrencileri yuhaladı." başlıklı habere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Otizm başlığı altında gündeme gelen, özel eğitim ihtiyacı olan çocukları ve ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ettiklerini belirten Çelik, "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır. Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın akranlarından ayrılmadan bulundukları ortamda eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Hepsi çocuktur. Kardeşçe, beraberce, aynı sosyal ortamda tüm akranlarıyla beraber Türkiye'nin her yerinde en iyi eğitimi görmeye devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın eğitimlerinde en üst düzeyde yarar sağlamak için bütünleştirici ve kapsayıcı eğitim politikası çerçevesinde hizmetler, Bakanlığımız tarafından hassasiyetle sürdürülmektedir. Bakanımız ve Bakanlığımız ve hepimiz, bu konuda çok hassasız. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için akranlarıyla kaynaştıkları ve sosyal ortamla bütünleştikleri özel eğitim kendilerine verilmektedir. Çocuklarımızın dışlanması söz konusu olamaz. Bazı vatandaşlarımızın eksik bilgilerden kaynaklanan yanlış yaklaşımları varsa onlar da bilgilendirilecektir."

"Bazı velilerin yeterli derecede bilinçli olamamasından kaynaklanan durumlar varsa doğru bilgilenmeleri için çalışmalar yapılmaktadır." vurgusu yapan Çelik, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ile normal gelişim gösteren çocukların bir arada eğitim görmelerinin, eğitimde fırsat ve imkan eşitliği kapsamında, Bakanlık tarafından güçlü şekilde gözetilen bir hak olduğuna işaret etti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Ayrıca, değerli velilerimizce, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ile normal gelişim gösteren çocuklarımızın bir arada eğitim görmelerinin tüm çocuklar üzerindeki olumlu gelişim özelliklerinin yeniden hatırlanması gerekir. Tüm çocuklar tek bir evrendir. Hiçbiri diğerinden ayrılamaz. Tüm çocuklarımızın nitelikli ortamda eğitim görmesi, çocukların herhangi bir koridorla veya başka uygulamayla ayrılmaması esastır. Hepsi tek bir evrendir. Bu bilinçle hassasiyet gösteren ve yakından ilgilenen Sayın Bakanımıza, tüm öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Bu topraklar, ayrımcılığın değil kaynaşmanın yurdudur. Her kesimden vatandaşımızın, medyamızın ortaya koyduğu hassasiyet bunu bir kere daha ispat etmiştir."

Akın akın o kente gidiyorlar!Akın akın o kente gidiyorlar!
Bakan Gül: Arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldıBakan Gül: Arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı
Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da varErdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Aksaray otizm özel eğitim

En Çok Okunan Haberler

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Diğer Haberler
Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Kritik görüşme sonrası dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! Mektup konusu gündeme gelecek mi?

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

MHP’li Aycan: "Türkiye, İngiltere’nin, Avrupa’nın plastik atığını alıyor"

MHP’li Aycan: "Türkiye, İngiltere’nin, Avrupa’nın plastik atığını alıyor"

AK Partili Çelik: İsrail'in demografiyi değiştirme eylemini kınıyoruz

Türkiye'den çok sert İsrail tepkisi!

Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı

'Bunun adı vatana ihanettir!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.