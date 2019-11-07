Çelik: "Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır. Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından, "Aksaray'da özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen veliler, otizmli öğrencileri yuhaladı." başlıklı habere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Otizm başlığı altında gündeme gelen, özel eğitim ihtiyacı olan çocukları ve ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ettiklerini belirten Çelik, "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır. Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın akranlarından ayrılmadan bulundukları ortamda eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Hepsi çocuktur. Kardeşçe, beraberce, aynı sosyal ortamda tüm akranlarıyla beraber Türkiye'nin her yerinde en iyi eğitimi görmeye devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın eğitimlerinde en üst düzeyde yarar sağlamak için bütünleştirici ve kapsayıcı eğitim politikası çerçevesinde hizmetler, Bakanlığımız tarafından hassasiyetle sürdürülmektedir. Bakanımız ve Bakanlığımız ve hepimiz, bu konuda çok hassasız. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için akranlarıyla kaynaştıkları ve sosyal ortamla bütünleştikleri özel eğitim kendilerine verilmektedir. Çocuklarımızın dışlanması söz konusu olamaz. Bazı vatandaşlarımızın eksik bilgilerden kaynaklanan yanlış yaklaşımları varsa onlar da bilgilendirilecektir."