Çelik: Bir provokasyon dizisi olarak görüyoruz

Kerç Boğazı'nda yanan iki gemideki Türkiyeli mürettebat hakkında bilgisi olup olmadığı sorulan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Tanzanya bayraklı olarak geldi bu gemilerin ilk bilgisi ama sahiplerinin Türk olma ihtimali var. Bir gemide patlama olmuş, diğer gemi bundan etkilenmiş. 31 mürettebattan 16'sının Türk olduğu Moskova Büyükelçiliğimizin verdiği bilgiye göre değerlendiriliyor. Rusya 10 botu bölgeye göndermiş halihazırda Novaresis koordinasyon merkezinden çalışmaları yürüyorlar. Biz de bu arama kurtarma ekiplerinin faaliyetlerini yakın bir şekilde takip ediyoruz umarız hiçbir can kaybı olmaksızın bütün mürettebat kurtulur" dedi.

'FAZIL SAY KONSERİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği konserin ardından kulise geçerek Fazıl Say ile gerçekleştirdiği sohbetten detaylar anlatan Çelik, "Cumhurbaşkanımız ilginç bir hatırlatmada bulundu. Bu Truva destanı her yere sinmiş durumda. Cumhurbaşkanımız bazı tarihçilerin naklettiği şu anekdotu anlattı: Yunanlıların Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ülkemizden kovulmasından sonra İzmir’e uzanırken Atatürk’ün, 'Truva’nın öcünü aldık' şeklinde bir ifadesinden bahsediyorlar veya bazıları, 'Hektor’un öcünü aldık' şeklinde ifadesinden bahsediyorlar. Bu gözle de izledim konseri diye tabii Atatürk’ün bu hatırlatmasında, değerli tarihçimiz Murat Bardakçı’nın da yazısı vardı son derece önemli göndermeler var. Birincisi Truva’yı Anadolu şehri olarak görmesi, Truva savaş on yıllarca sürmüş ama aynı zamanda Atatürk’ün benzetmesiyle birlikte aynı yaklaşımın halen sürdüğü ve bir bakıma da Atatürk’ün bu tarihsel derinliğe gönderme yapmasını hatırlattığı bir sohbet oldu" ifadelerini kullandı.

'MÜNBİÇ’TEKİ GÜVENLİĞİ DEVRALMAYA TÜRKİYE HAZIRDIR'