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  4. Çelik kasayı sürükleyerek böyle çaldılar

Çelik kasayı sürükleyerek böyle çaldılar

04.03.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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Çelik kasayı sürükleyerek böyle çaldılar

İkitelli’de içerisinde 70 Bin TL bulunan çelik kasayı çalan hırsızlar yakalandı.

İkitelli’de içerisinde 70 Bin TL bulunan çelik kasayı çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızların, dükkandan çaldıkları çelik kasa ağır olduğu için yerde sürükledikleri anlar saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre olay, 17 Şubat Çarşamba günü saat 18.45 sıralarında Başakşehir İkitelli’de inşaat ürünleri satan bir iş yerinde yaşandı. İkitelli Organize Sanayi Bölgesindeki iş yerine giren yüzü maskeli silahlı 4 kişi, silah tehdidiyle güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek bağladı. İş yerine giren hırsızlar içerisinde 70 Bin TL bulunan çelik kasayı açmak istedi. Çelik kasayı bulunduğu yerden kaldıramayan hırsızlar sürüklemeye başladı. Kasayı metrelerce sürükledikten sonra arabaya yükleyen şüpheliler bölgeden hızla uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
Hırsızların bağladığı güvenlik görevlisi, kendi imkanları ile kurtularak polisi aradı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin olay yerine bir araçla geldikleri olaydan sonra ise 3 araç değiştirdikleri tespit edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit ederek Küçükçekmece, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerine 7 farklı adrese operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıların çeşitli suçlarda çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Nedim K., Serhat K. ve Hıdır A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ersan G. , Cemal K. ve Dursun A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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