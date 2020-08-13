Çelik tavaları bu yöntemle yapışmaz hale getirebilirsiniz! Bu karışımı kullanarak...

İyi miktarda sıvı yağ veya tereyağı konulmamış çelik tavalara eğer biraz balık eti koyarsanız, koyduğunuz anda et tavaya yapışır. Sonucunda iyi pişmemiş ve dağılmış bir et olur. Ek olarak da size temizleme esnasında zorluk çıkaracak bir tava kalır. Çelik tavalar kullanışsız bir alet değildir tabii ki. Paslanmaz çelik tavalar fazlasıyla dayanıklıdır. Ayrıca ısıyı iyi koruyarak eşit ısı dağılımı yaparlar. Paslanmaz çelik tencere veya tavalar, doğru kullanım tercihleri ile size leziz yemekler hazırlama imkanı tanır. Eğer elinizde çelik bir tava varsa ve yapışmadan yemek hazırlamak istiyorsanız bunu mümkün kılan bir yol var.
ÇELİK TAVA NASIL YAPIŞMAZ HALE GETİRİLİR?
Yapışmaz teflon tavalardan daha sağlıklı ve güvenli bir alternatif olan bu yöntemi siz de rahatça uygulayabilirsiniz. Bir miktar Hindistan cevizi yağı ve tuz yardımıyla ortaya yapışmaz çelik tava çıkarabilirsiniz. Bu işlem sonucunda teflon tavada yemek yapar gibi bir miktar yağ ekledikten sonra istediğiniz yiyeceği rahat bir şekilde pişirebilirsiniz.
GEREKLİ MALZEMELER
Kağıt havlu
Paslanmaz çelik tava
Hindistan cevizi yağı
UYGULAMA ADIMLARI
Öncelikli olarak çelik tavayı orta derece sıcaklıktaki ocakta ısıtmaya başlayın.
Ocakta ısınan tavanın içerisine bir çorba kaşığı kadar Hindistan cevizi yağı ilave edin ve eritin.
Eriyen Hindistan cevizi yağını tavanın her yüzeyine iyice yayın. Eğer fazla gelen yağ varsa bu yağı dökün.
Sofra tuzunu alarak tavanın tabanını tamamen örtecek şekilde tuzu dökün.
Çelik tavanın tabanını kaplayan tuzu kağıt havlu ile ovalayarak iyice tavaya yedirin.
Sadece çelik tavanın tabanını değil, kenarlarını da ovmayı unutmayın.
Bu işlemlerin ardından paslanmaz çelik tavada kalan tuzun ve yağın fazla olanını kağıt havlu ile silebilirsiniz.
Son olarak kağıt havlu ile aşırı yağı sildikten sonra tavanız artık hazır.
Bu işlem ile ilgili bir detayın aktarılması gerekir o da yapışmama özelliğinin kalıcılığı. Yukarıda verilen uygulama adımları ile tavanızı yapışmaz hale getirmiş olursunuz. Ancak bu işlemin sonsuza dek sürmeyeceğini de bilmelisiniz. Yeterli bir süre size kolaylık sağlayacak olan bu yöntem bir müddet sonra etkisini kaybedebilir. Pişirirken yiyeceklerinizin tekrar yapışmaya başladığını gözlemlerseniz yukarıda belirtilen adımları tekrar uygulayarak eski yapışmaz haline çevirebilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yoktur.
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