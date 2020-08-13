Çelik tavaları bu yöntemle yapışmaz hale getirebilirsiniz! Bu karışımı kullanarak...

İyi miktarda sıvı yağ veya tereyağı konulmamış çelik tavalara eğer biraz balık eti koyarsanız, koyduğunuz anda et tavaya yapışır. Sonucunda iyi pişmemiş ve dağılmış bir et olur. Ek olarak da size temizleme esnasında zorluk çıkaracak bir tava kalır. Çelik tavalar kullanışsız bir alet değildir tabii ki. Paslanmaz çelik tavalar fazlasıyla dayanıklıdır. Ayrıca ısıyı iyi koruyarak eşit ısı dağılımı yaparlar. Paslanmaz çelik tencere veya tavalar, doğru kullanım tercihleri ile size leziz yemekler hazırlama imkanı tanır. Eğer elinizde çelik bir tava varsa ve yapışmadan yemek hazırlamak istiyorsanız bunu mümkün kılan bir yol var.

ÇELİK TAVA NASIL YAPIŞMAZ HALE GETİRİLİR?

Yapışmaz teflon tavalardan daha sağlıklı ve güvenli bir alternatif olan bu yöntemi siz de rahatça uygulayabilirsiniz. Bir miktar Hindistan cevizi yağı ve tuz yardımıyla ortaya yapışmaz çelik tava çıkarabilirsiniz. Bu işlem sonucunda teflon tavada yemek yapar gibi bir miktar yağ ekledikten sonra istediğiniz yiyeceği rahat bir şekilde pişirebilirsiniz.