Çelik tencereyi yanmaz, yapışmaz tava haline getirebilirsiniz! İşte adım adım yöntemi...

Tava ve tencereler bir şefin sağ ile sol kolu gibidir. Mutfağınızın şefi olarak ekipmanlarınız da size hizmet eder. Malzemelerin dilinden anlamak işinizi kolaylaştırır. Unutmayın ki her yemek için kullanmanız gereken farklı bir ekipman vardır. Çelik tava, seramik kaplama, demir döküm, sac, wok tava... Çok fazla çeşit olması kafanızı karıştırabilir ama korkmayın!
Herkes evine ilk olarak çelik tava alır. Çelik tavayı kullanmaya başlar başlamaz ise yemeklerin yapışmasından şikayet eder. Bu yüzden işinizi kolaylaştırmak için bu yazımızda çelik tavaların itibarini iade edeceğiz.
Çelik tavalar bilinenin aksine oldukça dayanıklı ve sağlıklıdır. Çatlamayan, paslanmayan ve çizilmeyen çelik tavaların kötü özelliği ise yüksek ısılı kısa pişirmelerde yemeğin yapışmasıdır. Yapışmaz kaplamasıyla nam salan teflonların aksine çizilmeyen çelik tavalar, toksik madde oluşturmama özelliğiyle dikkatleri üzerine çeker.
Çelik tavaları yapışmaz hale getirmek için temelde alt tabanına işlem yapılması gerekir. Çelik, yapısı gereği ısıyı eşit miktarda dağıtmaz ve ısının parça parça gelmesi yemeklerin yapışmasına neden olur. Sağlık açısından kullanmanın daha yararlı olduğuna karar verilen çelik tavaların yapışmaz özelliğini ortaya çıkarmak için birkaç kolay yöntemi sizlerle paylaşacağız.
1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı ve göz kararı sofra tuzu bu formül için yeterli olur.
l Tavayı orta dereceli ısıdaki ocağın üzerine koyun ve 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını ekleyin.
l Yağı tavanın bütün tabanına gelecek şekilde yayın ve fazlasını dökün.
l Tavanın tabanını örtecek şekilde sofra tuzunu ekleyin.
l Kağıt havluyla tuzu dairesel hareketler yaparak tavaya iyice yedirin.
l Son olarak ise fazla tuzu ve yağı dökerek tavayı yemekleri pişirmek için hazır hale getirin.
Bu uygulamada fazla yağ ve tuz dökmek, yemek pişirirken sizler için herhangi bir dezavantaj oluşturmaz. Yemeğinizin tuzlu ya da yağlı olmasından endişelenmeyin.
Tavanızı ocağa koyduktan sonra ısınmasını beklemeden önce zeytinyağı koymanız, yüzeyine yemek yapışmasını önleyecek en etkili metottur. Zeytinyağının fazlasını almak için kuru bir havlu kağıt kullanabilirsiniz. Mutlaka tava ısındıktan sonra yemek yapmak için gerekli olan malzemeleri eklemelisiniz.
Tereyağıyla tavayı yağlamak bilinen bir diğer yöntemdir. Ancak bu noktada tereyağının miktarı ve ocağın ısısı da etkili olur. Orta sıcaklıkta bir tutam tuz ile bir çay kaşığı tereyağının kullanması yeterli olacaktır.
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