Çelik tencereyi yanmaz, yapışmaz tava haline getirebilirsiniz! İşte adım adım yöntemi...

Tava ve tencereler bir şefin sağ ile sol kolu gibidir. Mutfağınızın şefi olarak ekipmanlarınız da size hizmet eder. Malzemelerin dilinden anlamak işinizi kolaylaştırır. Unutmayın ki her yemek için kullanmanız gereken farklı bir ekipman vardır. Çelik tava, seramik kaplama, demir döküm, sac, wok tava... Çok fazla çeşit olması kafanızı karıştırabilir ama korkmayın!

Herkes evine ilk olarak çelik tava alır. Çelik tavayı kullanmaya başlar başlamaz ise yemeklerin yapışmasından şikayet eder. Bu yüzden işinizi kolaylaştırmak için bu yazımızda çelik tavaların itibarini iade edeceğiz.

ÇELİK TAVAYI YAPIŞMAZ HALİNE GETİREN YÖNTEMLER

Çelik tavalar bilinenin aksine oldukça dayanıklı ve sağlıklıdır. Çatlamayan, paslanmayan ve çizilmeyen çelik tavaların kötü özelliği ise yüksek ısılı kısa pişirmelerde yemeğin yapışmasıdır. Yapışmaz kaplamasıyla nam salan teflonların aksine çizilmeyen çelik tavalar, toksik madde oluşturmama özelliğiyle dikkatleri üzerine çeker.

Çelik tavaları yapışmaz hale getirmek için temelde alt tabanına işlem yapılması gerekir. Çelik, yapısı gereği ısıyı eşit miktarda dağıtmaz ve ısının parça parça gelmesi yemeklerin yapışmasına neden olur. Sağlık açısından kullanmanın daha yararlı olduğuna karar verilen çelik tavaların yapışmaz özelliğini ortaya çıkarmak için birkaç kolay yöntemi sizlerle paylaşacağız.