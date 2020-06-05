KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Çelik tencereyi yanmaz, yapışmaz tava haline getirebilirsiniz! İşte adım adım yöntemi...

Çelik tencereyi yanmaz, yapışmaz tava haline getirebilirsiniz! İşte adım adım yöntemi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle evde kalınan süre boyunca pek çoğumuzun en sevdiği eylem "yemek yapmak" haline dönüştü. Mutfakta çok zaman geçirenler yemek yapımına dair püf noktaları öğrenerek uygulamaya başladılar bile. Yemek yapmanın püf noktasının yanında mutfak araçlar-gereçleriyle de yakından tanışıldı. Öyle ki tava ve tencerelerin daha önceden bilinmeyen özellikleri bile keşfediliyor...

Çelik tencereyi yanmaz, yapışmaz tava haline getirebilirsiniz! İşte adım adım yöntemi...

Tava ve tencereler bir şefin sağ ile sol kolu gibidir. Mutfağınızın şefi olarak ekipmanlarınız da size hizmet eder. Malzemelerin dilinden anlamak işinizi kolaylaştırır. Unutmayın ki her yemek için kullanmanız gereken farklı bir ekipman vardır. Çelik tava, seramik kaplama, demir döküm, sac, wok tava... Çok fazla çeşit olması kafanızı karıştırabilir ama korkmayın!

Görsel 1

Herkes evine ilk olarak çelik tava alır. Çelik tavayı kullanmaya başlar başlamaz ise yemeklerin yapışmasından şikayet eder. Bu yüzden işinizi kolaylaştırmak için bu yazımızda çelik tavaların itibarini iade edeceğiz.

ÇELİK TAVAYI YAPIŞMAZ HALİNE GETİREN YÖNTEMLER

Görsel 2

Çelik tavalar bilinenin aksine oldukça dayanıklı ve sağlıklıdır. Çatlamayan, paslanmayan ve çizilmeyen çelik tavaların kötü özelliği ise yüksek ısılı kısa pişirmelerde yemeğin yapışmasıdır. Yapışmaz kaplamasıyla nam salan teflonların aksine çizilmeyen çelik tavalar, toksik madde oluşturmama özelliğiyle dikkatleri üzerine çeker.

Çelik tavaları yapışmaz hale getirmek için temelde alt tabanına işlem yapılması gerekir. Çelik, yapısı gereği ısıyı eşit miktarda dağıtmaz ve ısının parça parça gelmesi yemeklerin yapışmasına neden olur. Sağlık açısından kullanmanın daha yararlı olduğuna karar verilen çelik tavaların yapışmaz özelliğini ortaya çıkarmak için birkaç kolay yöntemi sizlerle paylaşacağız.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE TUZ

Görsel 3

1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı ve göz kararı sofra tuzu bu formül için yeterli olur.

l Tavayı orta dereceli ısıdaki ocağın üzerine koyun ve 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını ekleyin.
l Yağı tavanın bütün tabanına gelecek şekilde yayın ve fazlasını dökün.
l Tavanın tabanını örtecek şekilde sofra tuzunu ekleyin.
l Kağıt havluyla tuzu dairesel hareketler yaparak tavaya iyice yedirin.
l Son olarak ise fazla tuzu ve yağı dökerek tavayı yemekleri pişirmek için hazır hale getirin.
Bu uygulamada fazla yağ ve tuz dökmek, yemek pişirirken sizler için herhangi bir dezavantaj oluşturmaz. Yemeğinizin tuzlu ya da yağlı olmasından endişelenmeyin.

ZEYTİNYAĞI

Görsel 4

Tavanızı ocağa koyduktan sonra ısınmasını beklemeden önce zeytinyağı koymanız, yüzeyine yemek yapışmasını önleyecek en etkili metottur. Zeytinyağının fazlasını almak için kuru bir havlu kağıt kullanabilirsiniz. Mutlaka tava ısındıktan sonra yemek yapmak için gerekli olan malzemeleri eklemelisiniz.

TEREYAĞI

Görsel 5

Tereyağıyla tavayı yağlamak bilinen bir diğer yöntemdir. Ancak bu noktada tereyağının miktarı ve ocağın ısısı da etkili olur. Orta sıcaklıkta bir tutam tuz ile bir çay kaşığı tereyağının kullanması yeterli olacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
Duşakabin temizliğinin en önemli 5 püf noktası! Duşakabin temizliğinin en önemli 5 püf noktası!
B vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?B vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Hesabına para yağınca şoke oldu! Paraları...

Hesabına para yağınca şoke oldu! Paraları...

Kilolu haline bomba yorum! 'K.çını yesinler o da...'

Kilolu haline bomba yorum! 'K.çını yesinler o da...'

Uğur Dündar'ın kavga görüntüleri olay olmuştu! O günü anlattı

Uğur Dündar'ın kavga görüntüleri olay olmuştu! O günü anlattı

Normalleşme paylaşımı! Mini bikini altı olay oldu

Normalleşme paylaşımı! Mini bikini altı olay oldu

Yay burcunda Ay tutulması!

Yay burcunda Ay tutulması!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

'Başka ne işe yarar' diye düşünmeyin!

'Başka ne işe yarar' diye düşünmeyin!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kireçten eser kalmıyor! Temizlik ürünlerine para saçmanıza gerek kalmadı...

Kireçten eser kalmıyor! Temizlik ürünlerine para saçmanıza gerek kalmadı...

Ayna gibi camlar: Cam temizliğinin püf noktaları

Ayna gibi camlar: Cam temizliğinin püf noktaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu yöntemler beyaz kapılarınızı kar gibi yapıyor! Patates, soğan…

Bu yöntemler beyaz kapılarınızı kar gibi yapıyor! Patates, soğan…

Duşakabin temizliğinin en önemli 5 püf noktası! İşkence olmaktan çıkacak...

Duşakabin temizliğinin en önemli 5 püf noktası!

Soğanı ev temizliğinde kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Pencere, aspiratör...

Soğanı ev temizliğinde kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Yastıklarınızı atmayın! Bu yöntemle ilk günkü gibi pırıl pırıl olacak...

Yastıklarınızı atmayın! Bu yöntemle ilk günkü gibi pırıl pırıl olacak...

Çamaşır suyuna son! İşte çamaşırları bembeyaz yapan doğal yöntemler...

İşte çamaşırları bembeyaz yapan doğal yöntemler...

Bu yöntemler ütü tabanını pırıl pırıl yapıyor! Sirke, diş macunu...

Bu yöntemler ütü tabanını pırıl pırıl yapıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.