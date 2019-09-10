Türk stratejist ve yazar Cem Bağcı, son yıllarda giderek önem kazanan dijital diplomasinin, geleneksel diplomasi methodlarından çok daha güçlü bir hale geldiğini söyledi. Ayrıca Türk dış politikasının dijital diplomasi faaliyetlerinde başarılı bir performans sergilediğine dikkat çekti.

Dijital diplomasi, “dış politika sorunlarını internet yoluyla çözme yöntemi” olarak tanımlanıyor. Bu yeni nesil diplomasi yöntemi, diplomasiye dijital bir bakış açısı kazandırıyor. Stratejist Cem Bağcı, devletlerin ve toplumların diplomatik faaliyetlerini temelden etkileyen dijital diplomasi (e-diplomasi) ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

’Dijital diplomasi’ kavramının her geçen gün güçlendiğine dikkat çeken Bağcı, devletlerin bu kavrama karşı farklı yaklaşımlar sergilediğini söyledi. Dijital diplomasinin, geleneksel diplomasiden farklı olarak daha hızlı sonuç alma veya daha kolay kamuoyu oluşturma gücü olduğuna vurgu yaptı.

"Kamu diplomasisi yeni bir boyuta taşınıyor"

Dijital diplomasiye karşı toplumsal tepkilerin de dijital ortamlarda gösterildiğine dikkat çeken Bağcı, "Devletler ve devlet adamları artık internet araçlarıyla diplomasi yapıyor. Bu durum kamu diplomasisini farklı bir boyuta taşıyor. Sosyal medya ve yeni iletişim kanallarını kullanarak yapılan bu diplomasi türü, sadece devlet adamları ile sınırlı kalan diplomasiyi toplumların etkileşimi haline dönüştürüyor. Yani dijital diplomasi, geleneksel diplomasiden daha güçlü hale geliyor" ifadelerini kullandı.