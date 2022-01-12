Cem Bölükbaşı: 2022 sezonunda Formula 2'de yarışacak ilk Türk yarış pilotu

24 yaşındaki genç otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı'nın önümüzdeki sezon Formula 2'de yarışacak ilk Türk yarış pilotu olacağı açıklandı.

E-spor yani simülasyon yarışları dünyasından gerçek Formula yarışlarına geçen az sayıda başarılı yarışçıdan biri olan Cem Bölükbaşı, 2022 FIA Formula 2 sezonu için Charouz Racing System takımıyla anlaştığını duyurdu.

Şampiyona Mart ayında Bahreyn pistinde başlıyor.

1998'de İstanbul'da doğan Cem Bölükbaşı çok küçük yaşta otomobil yarışlarına tutkusunu belli etti.

Babasının motokros pistine götürdüğü Bölükbaşı 5 yaşındayken yarışmalara katılmaya başladı ve 6 yaşında Türkiye şampiyonu oldu.

Uluslararası alanda, 2017 yılında Formula Espor Dünya Şampiyonası’na (sanal-simülasyon yarışları) katılan Cem Bölükbaşı dünya beşinciliğini elde etti ve Formula 1 şampiyonu Fernando Alonso’nun Simracing takımına seçilen ilk sürücü oldu.

2018’de yine simülasyon yarışlarında F1 Esports’a katılan 70 bin kişi arasından ilk 20'ye girdi, ProDraft seçmelerinde dünya birincisi oldu, Redbull Toro Rosso Formula 1 ekibine katıldı ve takımı ile dünya ikincisi oldu.

Gerçek pistlere geçiş

Cem Bölükbaşı gerçek pistlere ilk defa GT4 Avrupa Serisi 2019 şampiyonasında çıktı.

Borusan Otomotiv Motorsport’un (BOM) genç yetenekler projesi kapsamında seçtiği pilot olarak turnuvanın iki ayağında yarışan sürücü, Misano pistinde PRO-AM kategorisinde yarışı ikinci bitirdi.

https://twitter.com/Formula2/status/1481204302664318976

2019 yılının Ekim ayında kariyerinin ilk Formula yarışını, Formula Renault Eurocup’ın Hockenheim pistinde M2 Competition takımı ile tamamladı.

GT4 Avrupa Serisi 2020 şampiyonasında BOM takımı ile ilk tam sezonunu yarışan sporcu, sezonu Pro-AM klasmanında ikinci olarak bitirdi.

Bölükbaşı, 2020 yılında ilk kez düzenlenen Formula Renault Esport Series’de ise toplam sekiz yarışta Dünya Şampiyonu oldu.

Genç sporcu ilk yarışına Mart ayında Bahreyn'deki pistte çıkacak.

Bölükbaşı, bugün İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında Formula 1 Dünya Şampiyonası ile aynı hafta sonu ve aynı pistlerde yapılacak olan Formula 2 Şampiyonası'nda Charouz Racing System ile yarışacağını açıkladı. Bölükbaşı, her hafta sonu iki yarış olarak gerçekleşen seride toplam 14 hafta boyunca yarışacak.

2022 sezonu, Formula 2'nin 2017'deki başlangıcından bu yana en uzun takvim olarak dikkat çekiyor.

Bölükbaşı simülasyon pratiğinin gerçek pistlerde kendisine büyük avantaj sağladığını söyledi.

Charouz Racing System kurucusu Antonín Charouz da "Formula 2 takımımızda Cem gibi muhteşem bir pilota koltuk vermekten mutluluk duyuyoruz. Onun için zorlu ve heyecan verici yeni bir deneyim olacak, ancak şu ana kadarki kariyerinde en rekabetçi ve zorlu Formula 1 alt kategorilerinde bile ne kadar hızlı şekilde öğrendiğini ve iyi sonuçlar elde edebildiğini gösterdi" diye konuştu.

