Cem Bölükbaşı’dan Formula 3’te büyük başarı

Espordan gerçek pistlere geçiş hikayesi ve gösterdiği yüksek performans ile tüm dünyada adından söz ettiren Cem Bölükbaşı, kariyerinde ilk defa katıldığı Formula 3 Asya şampiyonasında iyi bir başlangıç yaptı. Şampiyonanın 3 yarıştan oluşan ve Dubai Autodrome’da düzenlenen ilk raundunda 23 pilot arasından topladığı puanlarla 8. sıraya yükselen Bölükbaşı, deneyimli pilotların karşısında üstün bir performans sergiledi.

HIZLI BAŞLADI!

29-30 Ocak tarihleri arasında Dubai Autodrome’da gerçekleştirilen ve üç yarıştan oluşan ilk rauntta Cem Bölükbaşı, 23 pilot arasından yarışları sırasıyla 7, 9 ve 8. sırada tamamlayarak topladığı 12 puanla genel tabloda 8.’liğe yükseldi. Formula 3’teki ilk deneyiminde büyük bir başarı yakalayan genç pilot, Formula 3 Asya şampiyonasının son takımlar şampiyonu olan Black Arts Racing ekibiyle, şampiyonanın ilerleyen rauntlarında da toplam 12 yarışa daha çıkmaya hazırlanıyor. Şampiyonanın bir sonraki ayağı Formula 1 takviminde de yer alan Abu Dabi’deki Yas Marina pisti. 4-5 Şubat 2021 tarihinde düzenlenecek şampiyonanın ikinci raundu da üç farklı yarışa sahne olacak. Şampiyonada Doğuş Grubu’nun ana desteğiyle yer alan genç yarışçı, aynı zamanda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Rixos Otelleri, Mavi Jeans ve TEM Agency’nin de desteğini arkasına aldı.Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç da yarışlar sonrasında Cem Bölükbaşı ve ekibini ziyaret ederek, tebriklerini iletti.