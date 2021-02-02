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Cem Bölükbaşı’dan Formula 3’te büyük başarı

02.02.2021 09:22 | Son Güncelleme:
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Cem Bölükbaşı’dan Formula 3’te büyük başarı

Sanal pistlerdeki başarılarını gerçek pistlerde de gösteren genç pilot Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya şampiyonasının üç yarıştan oluşan Dubai’deki ilk ayağında performansıyla alkış topladı.

Espordan gerçek pistlere geçiş hikayesi ve gösterdiği yüksek performans ile tüm dünyada adından söz ettiren Cem Bölükbaşı, kariyerinde ilk defa katıldığı Formula 3 Asya şampiyonasında iyi bir başlangıç yaptı. Şampiyonanın 3 yarıştan oluşan ve Dubai Autodrome’da düzenlenen ilk raundunda 23 pilot arasından topladığı puanlarla 8. sıraya yükselen Bölükbaşı, deneyimli pilotların karşısında üstün bir performans sergiledi.

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HIZLI BAŞLADI!

29-30 Ocak tarihleri arasında Dubai Autodrome’da gerçekleştirilen ve üç yarıştan oluşan ilk rauntta Cem Bölükbaşı, 23 pilot arasından yarışları sırasıyla 7, 9 ve 8. sırada tamamlayarak topladığı 12 puanla genel tabloda 8.’liğe yükseldi. Formula 3’teki ilk deneyiminde büyük bir başarı yakalayan genç pilot, Formula 3 Asya şampiyonasının son takımlar şampiyonu olan Black Arts Racing ekibiyle, şampiyonanın ilerleyen rauntlarında da toplam 12 yarışa daha çıkmaya hazırlanıyor. Şampiyonanın bir sonraki ayağı Formula 1 takviminde de yer alan Abu Dabi’deki Yas Marina pisti. 4-5 Şubat 2021 tarihinde düzenlenecek şampiyonanın ikinci raundu da üç farklı yarışa sahne olacak. Şampiyonada Doğuş Grubu’nun ana desteğiyle yer alan genç yarışçı, aynı zamanda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Rixos Otelleri, Mavi Jeans ve TEM Agency’nin de desteğini arkasına aldı.Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç da yarışlar sonrasında Cem Bölükbaşı ve ekibini ziyaret ederek, tebriklerini iletti.

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EMİN ADIMLAR İLE İLERLİYOR!

İlk Formula 3 deneyimini 2019 yılında Formula Renault Eurocup’ın 9. ayağında, Hockenheim pistinde elde eden genç yarış pilotu, tek koltuklu araç yarışında gösterdiği bu ilk başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Espordan gerçek yarışa geçişin en başarılı ve dünyadaki nadir örneklerinden biri olarak otoriteler tarafından yakından takip edilen Bölükbaşı, 2019 ve 2020 sezonlarında GT4 Avrupa Şampiyonası’nda ise Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımının direksiyonunu paylaştı; 2020 sezonunu BOM takımında Pro-AM klasmanında ikincilik podyumunda tamamladı.

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