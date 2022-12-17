Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Münevver Karabulut'un babası başvurdu! Başsavcılık Cem Garipoğlu'nun mezarı için kararını verdi

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için başvuruda bulunan Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut cezaevinde 8 yıl önce intihar eden kızının katilinin ölmediğini aksine ya kaçtığını ya da kaçırıldığını öne sürmüştü. Cezaevinde 8 yıl önce intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu'nun ölmediği hatta başka bir ülkede yaşamını sürdürdüğü şeklindeki komplo teorileri devam ediyor. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un açıklamaları geniş yankı uyandırmıştı. Peki, Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı?

CEM GARİOPOĞLU'NUN MEZARI AÇILACAK MI?

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için başvuruda bulunuldu. Fakat Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusunu kovuşturmaya yer olmadığına kanaat getirerek, reddetti.

Gerekçe olarak şu ifadelere yer verildi:

"Cem Garipoğlu'nun intihar olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızın ....... sayılı soruşturma dosyasının yürütüldüğü ve soruşturma kapsamında 10 /10/2014 tarihinde Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar eden hükümlünün bedeninden ve Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında inceleme yapıldığı. Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen şahıstan alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 ihtimalle analık-babalık indeksinin hesaplandığı, dolayısıyla ölenin Cem Garipoğlu olduğu hususunun tespit edildiği. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nin 12/11/2014 tarihli otopsi raporuna göre Cem Garipoğlu'nun ölüm nedeninin 'başa poşet geçirilmesine bağlı ağız burun kapanması ve boyuna bağ tatbikine bağlı mekanik asfiksi olarak tespit edildiği. Sonuç olarak şikâyete konu olaylarla ilgili, yukarı açıklanan hususların aksine, iddiayı destekler nitelikte maddi bir delilin mevcut olmaması nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına kara verilmiştir."

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut bunun üzerine yaptığı açıklamada "Avukatımız elinden geleni yaptı. Ama bu derin şüphe hala içimde. Cesedini görseydim ikna olurdum. Ama olay tarihinde sadece fotoğraflarını gösterdikleri için bu şüphem dinmiyor. Mücadelemizi verdik, vereceğiz" ifadelerini kullandı.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu. Cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda dikkat çekmiş ve büyük tepki oluşmuştu.

Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış ve bu kaçış 197 gün sürmüştü. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan Garipoğlu’nun yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermişti. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti.



