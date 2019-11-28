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Cem Uzan'ın avukatı açıkladı: Türkiye'ye dönüyor!

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 17:37 | Son Güncelleme

Uzun zamandır yurt dışında yaşayan Cem Uzan'ın Türkiye'ye dönüşü ve yeniden yargılanması konusuna ilişkin Uzan'ın avukatı, Genç Parti Hukuk Müşaviri ve parti sözcüsü Metin Altmışkara tarafından basın toplantısı düzenlendi. Altmışkara, dün yeniden yargılama başvurusunda bulunduklarını ve mahkeme kararının ardından Cem Uzan’ın Türkiye’ye döneceğini söyledi.

Cem Uzan'ın avukatı açıkladı: Türkiye'ye dönüyor!

İşte Avukat Metin Altmışkara'nın basın toplantısında yaptığı açıklamalar;

Cem Uzan siyasete girişinin bedelini tüm aile fertleriyle birlikte çok fazla ve ağır ödemiştir. Uzan ailesine karşı FETÖ tarafından büyük bir ustalıkla komplo yapılmıştır. 50 yıllık bir grup ve holding ortadan kaldırılmıştır.

Yaklaşık 15 gün ya da 1 ay arasında mahkeme kararlarının sonuçlanacağını düşünüyoruz. Sonuçlanır sonuçlanmaz gelecektir.

"HER ZAMAN SEÇİME HAZIRIZ"

Avukat Altmışkara; bir gazetecinin “Genç Parti teşkilatında bir heyecan gözlemlediğini” belirterek, seçim öncesi bir hareketlilik olup olmadığına yönelik sorusunu ise, “Kongre hazırlığı vardır. Ülkede bir erken seçim kararı yok. Fakat Parti olarak her zaman seçime hazırız” diye yanıtladı.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Uzan genç parti Metin Altmışkara

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