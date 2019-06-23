CEM YILMAZ OYUNU BEŞİKTAŞTA KULLANDI 

İSTANBUL,(DHA)-ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz ve oyuncu Ozan Güven, Levent'te Lütfü Banat İlkokulu'nda oyunu kullandı. Cem Yılmaz, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade etti.

23 Haziran İstanbul seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Levent'te Lütfü Banat İlkokulu'nda ise ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Ozan Güven, şarkıcı Yalın ve eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay oyunu kullandı.

Cem Yılmaz, oy kullanacağı sırada pusulanın bulunduğu zarfı sandığa atmak üzereyken yaptığı espriyle komik anlar yaşattı. Sandık görevlilerine hal ve hatırlarını soran ünlü komedyen, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi. Lütfü Banat İlkokulu'nda oy kullanan başka ünlüler ise oyuncu Ozan Güven, şarkıcı Yalın ve eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Cem Yılmaz'ın oyunu kullanması

-Yılmaz'ın açıklamaları

-Ozan Güven'in oy kullanması

-Yalın'ın oy kullanması

-İbrahim Kutluay'ın oy kullanması

-Detaylar

