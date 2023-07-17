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Cemal Can Canseven'in yeni programının formatı ne, hangi günler? Patlat Kazan büyük ödül ne?

17.07.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'in yeni programı bu akşam başlıyor. Star Tv'de izleyicisinin karşısına çıkacak olan yarışmada kıyasıya rekabet olacak. Yüzde yüz yerli format olan yarışma yaz sezonunun en iddialı yapımlarının biri olmaya aday. Peki, Cemal Can Canseven'in yeni programının formatı ne, hangi günler? Patlat Kazan büyük ödül ne? İşte tüm merak edilenler...

Survivor yarışmasıyla gönülleri fetheden ve 2020 yılının şampiyonu olan Cemal Can Canseven'in yeni programı bu akşam yayın hayatına merhaba diyecek. Yarışma sadece balon patlatarak yarışmacıya her gün 1 milyon TL kazanma fırsatı sunacak. Peki, Cemal Can Canseven'in yarışmasının formatı nedir, hangi günler yayınlanacak? Patlat Kazan büyük ödül ne? İşte tüm detaylar...

CEMAL CAN CANSEVEN'İN YENİ PROGRAMININ FORMATI

Sadece balon patlatarak '1 milyon TL' kazanma imkanı sunan "Patlat Kazan", seyirciye sıra dışı bir eğlence vaat ediyor.

Programda 22 yarışmacı hem yarışacak hem de birbirine kenetlenecek.

Siz de hislerinize güveniyor ve şansınızı denemek istiyorsanız, herkese açık olan yarışma "Patlat Kazan"da binlerce lira para ödülü kazanabilir, hayallerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

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PATLAT KAZAN HANGİ GÜNLER VAR?

Alışılmış yarışma programlarının, tüm klişelerini alt üst eden "Patlat Kazan", Cemal Can Canseven'in başarılı sunumuyla 17 Temmuz Pazartesi Star'da başlıyor.

Programın haftada 2 gün ekrana gelmesi bekleniyor. Yarışmanın diğer bölümü ise çarşamba akşamı yayınlanacak.

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PATLAT KAZAN BÜYÜK ÖDÜL NE?

Patlat Kazan yarışmanın ödül miktarı ilerleyen haftalarda giderek daha da artacak.

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Cemal Can Canseven gönül

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