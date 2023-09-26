Cemal Enginyurt 'Başkanlığa talibim' diyerek o şehri işaret etti! Canlı yayında tek bir şartı olduğunu söyledi: CHP ve İYİ Parti...

Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler öncesi muhalefet cephesinde hareketli günler yaşanıyor. 'Değişim' tartışmalarının sürdüğü CHP'de kurultay süreci devam ederken, İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarını çıkartma kararı aldı.

DEMOKRAT PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN 'YEREL SEÇİM' ÇIKIŞI

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından dağıldığı belirtilen 'Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, genel seçimlerdeki ittifak ortaklarından Demokrat Parti'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı FOX Tv canlı yayınında iddialı açıklamalarda bulundu.

CEMAL ENGİNYURT: "ORDU'YA TALİBİM"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istediğini belirten Enginyurt, tek bir şartı olduğunu söyledi.

Enginyurt yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Hep Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olmak gibi bir hayalim var. Bu hayalim de devam ediyor. Şimdi bu hayalimizi, yerel seçimlerde Ordulular da bizi destekler 'aday ol' derlerse; Demokrat Parti, CHP ve İYİ Parti de bir işbirliği yaparsa Ordu Büyükşehir Belediyesi başkanlığına talibim"